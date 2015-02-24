Стиву Джобсу 60: о чем мечтал гений в черной водолазке

Фото: allaboutstevejobs.com

24 февраля Стиву Джобсу, основателю Apple и просто великому предпринимателю, исполнилось бы 60 лет. Джобс ушел из жизни неоправданно рано - в октябре 2011 от рака поджелудочной железы. Но при этом он успел подарить миру не только iMac, iTunes, iPod, iPhone и iPad, но и целый культ черной водолазки, потертых джинсов и кроссовок - своего неизменного стиля, известного всем, кто следил за "яблочными" презентациями.

Мы собрали высказывания легенды IT, который подарил миру iPhone, Mac, студию Pixar и еще много всего. Также мы приводим выдержки из интервью Тима Кука, который долгие годы проработал со Стивом и принял на себя руководство компанией Apple в 2011 году.

Из беседы Тима Кука с Чарли Розом (канал PBS)

(опубликовано Business Insider)

- Где сейчас Стив для компании, сохранилась ли память о нем?

- Стив в моем сердце и он глубоко в ДНК самой Apple. Принципы, начало которым положил Стив, навсегда останутся основой нашей компании. Я думаю о нем буквально каждый день. Его кабинет на четвертом этаже до сих пор стоит нетронутым, даже табличка с его именем все еще висит на двери. Если говорить о том, за что ратовал Стив - это инновации. Он был сторонником абсолютно простых вещей и знал, что нам следует входить только в те области, где мы можем контролировать основополагающие технологии.

Все эти моменты до сих пор заложены в основе нашей компании и мы свято верим в них. Это стремление к совершенству, к желанию быть лучшими и производить только лучшие продукты, а также не упускать главное. Несмотря на небольшие размеры стола, за которым мы с вами сидим, на нем может поместиться вся продукция Apple. Каждое устройство, которое мы производим сегодня. Дух Стива всегда будет с нами.

Фото: allaboutstevejobs.com

- Как Стив уговорил вас перейти в Apple?

- Люди, которых он нанял, несколько раз звонили мне с предложением, но я отвечал отрицательно. Я работал в Compaq и был счастлив, но они были настойчивы. В итоге я решил сходить на встречу, все-таки Стив создал всю индустрию, в которой я работал. Я думал, что мы просто увидимся, но он начал рассказывать о своей стратегии и видении продуктов, о том, что все они на 100 процентов ориентированы на потребителя. И это в условиях, когда вся остальная индустрия решила, что на потребительском сегменте сложно заработать, когда все ринулись создавать сервисы, хранилища, ориентировались на корпоративный сектор.

Я всегда считал, что следовать за толпой – не то что бы не очень хорошо, а просто ужасно. Либо вы очень многое потеряете, либо просто проиграете. Он же занимался чем-то совершенно иным. Стив рассказал мне немного о дизайне – достаточно, чтобы заинтересовать меня. И о том устройстве, которое позже стали называть iMac. То, как он говорил, и та атмосфера, которая образовалась в помещении... мы просто не слышали никого, кроме друг друга. Тогда я понял, что могу работать с ним. Я очертил взглядом проблемы, которые в то время стояли перед Apple, и решил, что могу внести свою лепту.

Работать со Стивом - самая большая привилегия в жизни, кем бы вы ни были. Это было как во времена американской экспансии, когда в XIX веке молодые люди направились исследовать западные территории. Когда мы встретились со Стивом, я тоже был молод. Знаете, это было ощущение, как если вы вернулись со встречи и пытаетесь просчитать все в таблице, но ничего не сходится. Так вот, у меня ничего не сходилось. И тем не менее, у меня было интуитивное чувство, что надо браться за это дело. Я прислушался к своему чутью, несмотря на то, что рядом со мной не было никого, кто поддержал бы меня.

Стив всегда мыслил далеко за пределами обыденного. Совершенно ясно, что он был одаренным человеком, и эту способность он внедрил глубоко в компанию. Это не было какой-то чертой, которую он от всех скрывал. Как дорогой мне друг, он восхищал меня многими вещами. При этом он был превосходным учителем. Стив научил не только меня, но и многих других людей. Он был одним из лучших менторов в мире, задавая настолько высокую планку, что ее было очень трудно достичь. Я годами наблюдал, как Стив обучал людей и следил, чтобы они действительно обучались. Ради этого он лез из кожи вон. Большинство посвященных Джобсу источников упустили этот крайне важный момент. Он был невероятным человеком, но нигде не написано, каким великим он был на самом деле.

Фото: allaboutstevejobs.com

Цитаты Джобса

О деньгах

"Я отношусь к деньгам с юмором. Едва ли появление больших денег - это то, что я мог бы назвать в числе важных или вдохновляющих вещей, случившихся со мной за последние лет десять. Хотя я чувствую себя старым, когда, выступаю перед студентами, но замечаю, что они думают о том, что я миллионер".

"Я единственный человек, который знает, что значит потерять четверть миллиарда долларов за один год. Это очень хорошо формирует личность".

"Мои любимые вещи в жизни вообще не стоят никаких денег. Очевидно, что самый ценный наш ресурс - время".

"Мне не хочется быть всего лишь самым богатым человеком на кладбище. Засыпать с мыслью о том, что мы сделали что-то потрясающее - вот что действительно важно для меня".

О работе

"Вы хотите провести остаток жизни, продавая газировку, или хотите изменить мир?"

(в разговоре с Джоном Скалли, убеждая его уйти из PepsiCo и стать генеральным директором Apple)



"Я убежден в том, что настойчивость - это половина того, что отделяет успешных предпринимателей от неудачников".

"Мы живем, чтобы внести свой вклад в этот мир. Иначе зачем мы здесь?"

Фото: allaboutstevejobs.com

Речь перед выпускниками Стэнфордского университета

"Вы не можете соединить точки в своем будущем, это возможно лишь с оглядкой в прошлое. Вам остается лишь верить, что эти точки сойдутся в будущем. Вы всегда должны верить во что-то - в ваш желудок, судьбу, жизнь, карму. Такой подход никогда меня не подводил, и именно благодаря нему произошли все изменения в моей жизни".

"Поначалу я этого не видел, но увольнение из Apple - лучшая вещь, которая произошла со мной. Счастье быть успешным сменилось легкостью снова быть изобретателем и меньшей уверенностью во всем. Это позволило мне войти в самый продуктивный период моей жизни. В течение пяти лет я основал компанию NeXT, Pixar и влюбился в потрясающую женщину, которая стала моей женой".

"Иногда жизнь ударяет вас кирпичом по голове, и важно не потерять надежду. Единственная вещь, которая заставляла меня двигаться дальше, это любовь к делу. Вам нужно найти такую работу, которую вы бы любили по-настоящему. Она заполнит большую часть вашей жизни и единственный путь - верить, что твое дело великое. Так что ищите дело своей жизни. Когда вы его найдете, обязательно почувствуете это своим сердцем".

"Когда мне было 17 лет, я прочел цитату: "Если ты проживаешь каждый день ,как последний, рано или поздно ты окажешься правым". И с тех пор, в течение 33 лет, я каждое утро смотрел в зеркало и спрашивал себя: “Если бы сегодня был последний день моей жизни, делал бы я то, что запланировал на день?” И если ответ будет "нет" в течение многих дней, значит вам нужно что-то менять".

"Ваша жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на чужую. Не будьте пойманы в ловушку догмой о том, что вы должны прислушиваться к чужому мнению. Шум инородных голосов не должен заглушать ваш собственный. Важно иметь смелость следовать своему сердцу и интуиции. Почему-то они заранее знают, кем ты хочешь стать на самом деле. Все остальное вторично".

Фото: allaboutstevejobs.com

О перфекционизме, творчестве и дизайне

"Творчество - это всего лишь объединение вещей. Когда вы спрашиваете творческого человека, как он сделал то, что сделал, он чувствует себя виноватым. На самом деле, он просто увидел новый аспект и смог переработать свой опыт для создания новой вещи".

"Это было одной из моих мантр - концентрация и простота. Сделать что-то простое куда трудней, чем сделать сложное: тебе нужно много работать, чтобы освободить сознание. Но игра стоит свеч, потому что когда ты добивается результата, ты можешь сдвинуть горы".

"Дизайн - это не просто вещь, не то, как она выглядит и какова на ощупь. Дизайн - это то, как работает вещь".

"Для большинства людей дизайн - это декор интерьера, шторы или софа. Но, на мой взгляд, ничто не может быть дальше от настоящего значения слова дизайн".

"iMac - это не просто цвет или прозрачность формы и содержания. iMac создан для того, чтобы быть лучшим потребительским компьютером, в котором все элементы превосходно взаимодействуют друг с другом".

[html] [/html]О продуктах

"iPod, телефон, мобильный интернет-коммуникатор... это НЕ три разных гаджета. Мы называем это iPhone. Сегодня Apple собирается заново изобрести телефон".

"Давайте не будем использовать стилус. Мы будем использовать лучшее устройство в мире, с которым мы все родились - а именно наши пальцы. Мы изобрели новую феноменальную технологию multi-touch. Она похожа на магию".

"Мы рассчитывали, что продадим огромное количество компьютеров Mac, но мы создавали его не для кого-то. Мы придумали его для нас самих, и сами судили о его качествах. Мы не проводили исследование рынка, а лишь хотели создать лучшую в мире вещь".

"Мы не сделали семидюймовый планшетник не потому, что мы не хотим приблизить цену за него к стандартной, а потому что мы считаем, что нельзя создать хороший планшетник с семидюймовым экраном".

"Семидюймовые планшеты - это удар между ног: они слишком большие, чтобы соревноваться со смартфонами, и слишком малы, чтобы конкурировать с iPad".

"Меня многие спрашивают, почему пользователи продукции Apple такие лояльные. Нет, они не ходят в церковь Mac. Это смешно".

"Это то, за что платят наши клиенты - качественную сборку деталей, чтобы компьютером было удобно пользоваться. И мы действительно хороши в этом. Но это не значит, что мы не слушаем наших клиентов, просто им сложно рассказать нам, что они хотят на самом деле".

Фото: allaboutstevejobs.com

О жизни

"Если ты хочешь прожить жизнь как творческий человек, как артист, тебе придется много обращаться к своему прошлому. Тебе нужно будет хотеть отбрасывать то, что ты сделал, и то, кем ты стал".

"Старые люди спрашивают об устройстве "Что это такое?", тогда как молодое поколение интересует, что oни могут сделать помощью данного девайса".

"За свою жизнь мы не успеваем сделать все вещи, которые задумывали, но мы должны стремиться к этому. Потому что это наша жизнь, и она ограничена - вы в курсе, что в конце концов мы умрем? Так что лучше прожить жизнь так, чтобы она стоила потраченного на нее времени".

"Я оптимист и верю ,что люди благородные и благодарные, а некоторые из них еще и очень умные. Но это касается конкретных личностей, а не общества в целом".

"Если что-то получилось у тебя хорошо, ты должен идти дальше и сделать что-то еще лучше, не стоит зацикливаться на одной вещи подолгу. Просто определите для себя, каким будет ваш следующий шаг".

"Моя модель бизнеса - это The Beatles. Это была четверка ребят, которые оберегали друг друга от окружающих негативных тенденций. Они уравновешивали друг друга, и их общий выброс был явно больше резальтата каждого из них по отдельности. Также и великие вещи в бизнесе - их делает не один человек, а целая команда".

О технологиях

"В скором времени мы сможем просить компьютеры делать для нас простые вещи, и, когда все условия будут выполнены, компьютеры все сделают и оповестят нас об этом".

"Сейчас многие работают над совершенствованием компьютера как слуги. Но следующим шагом будут компьютеры-агенты и компьютеры-гиды".

"Я считаю, что компьютер - это лучшая вещь, созданная человечеством. Это как велосипед для наших умов".

Последнее публичное выступление Стива Джобса, на котором он говорит, что покидает Apple из-за рака поджелудочной железы (2009 год)

[html] [/html]

Анна Теплицкая, Дмитрий Кокоулин