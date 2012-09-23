Хакер из Америки взломал новый iPhone 5

Фото: ИТАР-ТАСС

Не успел новый смартфон iPhone 5 от Apple поступить в продажу в магазины США, как на просторах интернета уже появились сообщения о взломе гаджета. В своем микро-блоге американский хакер Грант Пол с гордостью заявил, что ему удалось обеспечить доступ смартфона к неофициальному интернет-магазину приложений.

В качестве доказательства Грант выложил в Twitter фото iPhone 5 с запущенным приложением Cydia - программой, которую можно установить только на взломанные гаджеты Apple, сообщает РИА Новости.

Напомним, что продажи нового смартфона в США начались 21 сентября. На рынки еще 22 стран iPhone 5 поступит не раньше 28 сентября. Точной информации о поставках гаджета в Россию пока нет.

Что касается технических характеристик новинки, то разработчики iPhone 5 увеличили диагональ экрана до четырех дюймов, а также оснастили аппарат монолитным металлическим корпусом и обеспечили поддержку высокоскоростных LTE-сетей.