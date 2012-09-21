Компания Apple начинает мировые продажи смартфона iPhone 5

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня смартфон iPhone 5 поступает в продажу в странах "первой волны", передает РИА Новости. Приобрести популярный аппарат компании Apple смогут жители США, Австралии, Канады, Франции, Германии, Великобритании, Японии, Сингапура и Гонконга.

Прием предзаказов на iPhone 5 начался 14 сентября. Только за первые сутки более 2 миллионов человек захотели стать обладателями устройства. В связи с этим Apple несколько раз увеличивала время доставки смартфона.

28 сентября продавать устройства будут еще в 22 странах. Никаких конкретных сведений о запуске смартфона в России пока нет. Однако ранее руководство Apple заявляло, что до конца года новый iPhone будет продаваться в более чем 100 странах.

Напомним, Apple представила новую модель смартфона на прошлой неделе. Как и ожидалось, аппарат был переработан по сравнению с двумя предыдущими моделями устройства. Смартфон получил экран с увеличенной до четырех дюймов диагональю, монолитный металлический корпус и поддержку высокоскоростных LTE-сетей.