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Технологии

21 августа 2014, 19:14

Apple может выпустить версию iPhone 6 с памятью в 128 гигабайт

Apple смартфоны iPhone технологии память iPhone 6

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания Apple может выпустить версию смартфона iPhone 6 с объемом памяти в 128 гигабайт. Об этом на своей странице в соцсети Sina Weibo сообщает GeekBar со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении отраслевого портала.

Так, согласно техническим схемам и таблицам, накопитель с увеличенным объемом памяти разработала компания Toshiba. Кроме того, исходя из обнародованных материалов, версия с 128 гигабайтами памяти может заменить устройство на 32 гигабайта.

На данный момент версия iPhone 5S имеет 64 гигабайт памяти. Что касается других мобильных устройств Apple, то объем в 128 гигабайт доступен пока только владельцам iPad Air.

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Ранее сообщалось, что компания Apple может презентовать грядущую новинку iPhone 6 на специальном мероприятии, которое состоится уже 9 сентября. Ожидается, что осенью будут представлены сразу две модели iPhone 6: первая - с диагональю экрана 4,7 дюйма, а вторая - с 5,5. Будут ли на мероприятии представлены новая модель iPad или часы iWatch, пока неизвестно.

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Также стоить отметить, что в конце июля компания Brikk, занимающаяся изготовлением luxury-чехлов и корпусов для смартфонов, объявила о предзаказе на iPhone 6 из золота и платины.

Так, смартфон Apple в корпусе из 24-каратного золота или из платины будет стоить от 4,5 тысяч долларов до 8,8 тысяч. В качестве опции – логотип компании-производителя, инкрустированный бриллиантами. Люксовые iPhone поступят в продажу через месяц после старта розничных продаж нового смартфона.

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