Гай Кавасаки: "Все зависит от вашего усердия"

Гай Кавасаки выступил с лекцией "Технологии будущего"

В четверг, 3 октября, предприниматель Гай Кавасаки выступил в Сколково. В рамках мероприятия Гай Кавасаки рассказал об истории своего успеха и ответил на вопросы гостей. Сетевое издание M24.ru провело прямую трансляцию встречи бизнесмена с москвичами.

Гай Кавасаки – известный "проповедник" бренда Apple, один из первых работников компании Apple Computer, венчурный капиталист из Кремниевой долины.

Родился 30 августа 1954 года в Гонолулу (Гавайи). Получил степень бакалавра психологии в Стэнфордском университете, а также магистра в Калифорнийском Университете в Лос-Анджелесе. В 1984 году в компании Apple Computer Гай Кавасаки отвечал за маркетинг компьютера Macintosh. Именно ему принадлежит идея внедрения концепции "евангелизма" в бизнесе, когда клиенту целенаправленно внушается любовь к бренду. Благодаря его таланту презентатора Macintosh завоевал армию ревностных поклонников, а Apple является на сегодня одним из самых узнаваемых и успешных брендов.

Кстати, известно, что в последние два года Гай Кавасаки перешел с iOS на Android. По словам самого поклонника Apple с многолетним стажем, изначально это произошло потому, что на гуглофонах уже тогда можно было пользоваться 4G и LTE, а на iPhone 4S такой опции не было, она появилась только в пятой модели. Стали ли это единственной причиной обращения "в веру конкурентов", можно только догадываться.

Сейчас Кавасаки занимает должность управляющего директора Garage Technology Ventures — венчурной компании, специализирующейся на высокотехнологичных стартапах Силиконовой долины, он также является сооснователем компании Nononina, создавшей веб-сайты Truemors и Alltop.

Секреты успеха Гай Кавасаки раскрывает в своих бизнес-учебниках для стартаперов, IT-маркетологов, бренд-менеджеров: "Как очаровывать людей. Искусство влиять на умы и поступки" (2012), "Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины" (2012), "Революционный продукт. Как создать и вывести на рынок" (2012), "Правила для революционеров" (2007) и "Как свести конкурентов с ума" (2004).

Имена, понятия и названия, упоминавшиеся в лекции

Московская школа управления "Сколково" - крупнейшая частная бизнес-школа в России. Основана в 2006 году представителями 18 крупнейших российских и зарубежных компаний и частными лицами - лидерами в отраслях нефтегазовой промышленности, металлургии, энергетики, инвестиций, банковского дела, страхования. Школа работает на принципах частно-государственного партнерства. Председателем пеждународного попечительского совета бизнес-школы "Сколково" является председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. При этом ее финансирование осуществляется исключительно за счет текущей коммерческой деятельности и средств частных инвесторов.

Сообщество "Сколково" объединяет крупнейшие российские и международные корпорации, представителей среднего и малого бизнеса, органы государственной власти. Образовательный продукт рассчитан на слушателей, готовых к вызовам рынка, стремящихся уверенно чувствовать себя в реалиях глобальной экономики.

Apple Inc. - американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. 1 апреля 1976 года компанию основали Стив Джобс, Рональд Уэйн и Стив Возняк. Штаб-квартира Apple находится в Купертино, в Калифорнии, генеральным директором является Тим Кук.

Macintosh - линейка персональных компьютеров, которые спроектировала, разработала, производит и продает фирма Apple. Получили свое название от сорта яблок макинтош.

Стив Джобс - американский предприниматель, один из основателей корпорации Apple, признанный пионер эры IT-технологий. Родился 24 февраля 1955 г. в Сан-Франциско (Калифорния), умер от рака 5 октября 2011 г. в Пало-Альто (Калифорния). После школы с 1972 по 1974 год получал образование в Рид-колледже - частном гуманитарном университете, одном из самых дорогих в Америке, который так и не окончил, увлекшись дзэн-буддизмом.

В конце 1970-х годов Стив Джобс и его друг Стив Возняк разработали один из первых персональных компьютеров, обладавший большим коммерческим потенциалом. Компьютер Apple II стал первым массовым продуктом компании Apple, созданной по инициативе Стива Джобса. Позже Джобс увидел коммерческий потенциал графического интерфейса, управляемого мышью, что привело к появлению компьютеров Apple Lisa и, спустя год, Macintosh (Mac).

За свои изобретения Джобс был удостоен национальной медали США в области технологий и инноваций (1985 г.) и премии Джефферсона (1987 г.).

До 2011 года Стив Джобс был председателем совета директоров и генеральным директором компании Apple. Также был одним из основателей и руководителем киностудии Pixar.

iOS - мобильная операционная система, разрабатываемая и выпускаемая американской компанией Apple. Была выпущена в 2007 году, первоначально — для iPhone и iPod touch, позже — для iPad и Apple TV. В отличие от Windows Phone и Google Android, iOS выпускается только для устройств, производимых фирмой Apple. Пользовательский интерфейс операционной системы основан на концепции прямого манипулирования с использованием жестов мультитач.

Диверсификация (Экономический словарь) - рассредоточение капитала между различными объектами вложений с целью снижения экономических рисков. Перспективы диверсификации российской экономики, по мнению экспертов, на сегодня не слишком оптимистичны. (См. статью Д. Титова "Диверсификацией нашей экономики даже не пахнет", а также интервью с бывшим первым вице-премьером и министром финансов РФ Алексеем Кудриным "Диверсификация экономики РФ невозможна без проведения реформ")

Закон корреляции – один из законов экологии, сформулирован французским палеонтологом Жоржем Кювье: "В организме, как целостной системе, все его части соответствуют друг другу как по строению, так и по функциям". Изменение одной его части или отдельной функции влечет за собой изменение других частей или функций. Корреляция - от лат. сorrelatio - соотношение, взаимосвязь.

BlackBerry – компания, выпускающая смартфоны, которые позволяют работать с электронной почтой, SMS, просматривать интернет-страницы, а также работать с другими удаленными сервисами. Первое беспроводное ручное устройство впервые было представлено в 1997 году и выглядело как пейджер с большим экраном, основной его функцией было мгновенное корпоративное общение.

Стартап или стартап-компания (от англ. start-up — запускать) — недавно созданная компания, которая находится в стадии развития или исследования перспективных рынков. Новые проекты в отраслях высоких технологий часто называют хайтек-стартап. Термин стартап применяется для всех отраслей экономики. На примере сферы информационных технологий и интернет-проектов это новые компании, которые только появляются или планируются к созданию. ИТ-стартапы не привязаны к агрессивным маркетинговым и пиар-методам, направленным на быструю раскрутку фирмы.

Том Клэнси (12 апреля 1947 года, Балтимор, Мэриленд, США — 1 октября 2013 года, там же) - американский писатель, работал в жанре технотриллера, описывал альтернативную историю. Известен благодаря детально проработанным с технической точки зрения бестселлерам, посвященным холодной войне и событиям после нее. В своих произведениях построил вымышленный мир, основанный на гегемонии США. Среди известных книг писателя "Охота за "Красным Октябрем", "Кремлевский кардинал", "Долг чести", "Слово президента", "Красный кролик", "Живым или мертвым" и другие. Клэнси также написал сценарии к ряду компьютерных игр.

Диджитал-агентство - занимается решением задач, связанных с цифровой коммуникацией, эффективным продвижением бренда в интернете. Подобные компании предоставляют услуги интерактивного или digital-маркетинга - реализуют проекты в области онлайн-стратегии, креатива, разработки сайтов, мобильных и социальных приложений, видео и других интерактивных продуктов, продвижения (медийная, контекстная реклама, SEO) и social media-маркетинга.

Google.ru - локализованный российский вариант глобальной поисковой системы, которая на сегодня является абсолютным мировым лидером по объему проиндексированных документов (порядка 3 триллионов), быстроте обработки запроса и корректности ранжирования результатов поиска. Весь интерфейс системы выполнен на русском языке. Также является лучшей поисковой системой для выявления иллюстраций.

Опенсорс - открытое программное обеспечение (от англ. open-source software). Программное обеспечение с открытым исходным кодом, доступным для просмотра, изучения и изменения, что позволяет пользователю участвовать в доработке самой открытой программы, а также использовать код для создания новых программ и исправления в них ошибок.

Файловое облако Google Drive – сервис, предоставляющий пользователям пространство для хранения контента: фото, видео, музыки и других файлов. Данные можно синхронизировать на компьютере, смартфоне и интернет-планшете, а также делиться ими с другими пользователями интернета. После регистрации пользователь получает 5 Гб пространства и может увеличить его за отдельную плату. Подобные сервисы предлагают Mail.Ru Group, Apple, Microsoft, "Яндекс" и Dropbox.

Instagram - бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями, позволяющее пользователям снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Instagram делает фотографии в квадратной форме — как камеры Kodak Instamatic и Polaroid, тогда как большинство мобильных фотоприложений использует соотношение сторон 3:2. Приложение совместимо с устройствами iPhone, iPad и iPod Touch, с телефонами на Android. В 2012 году Instagram был приобретен компанией Facebook. Цена составила 300 миллионов долларов и 23 миллиона акций компании.

Еbay - крупнейший в мире интернет-аукцион, на котором можно купить все, включая электронику, одежду, сувениры, игрушки, технику и т.д.

My space (от англ. My space — "мое пространство") — международная социальная сеть, в которой можно создавать сообщества по интересам, персональные профили, вести блоги, размещать фото- и видеоконтент, а также прослушивать аудиотреки популярных исполнителей.

Ритейл - розничная торговля, то есть реализация товаров конечным потребителям. Ритейлер - любая компания, занимающаяся розничной торговлей, будь то супермаркет, магазин одежды или автосалон. В широком смысле слова под ритейлом подразумевается весь процесс организации розничной торговли. Ритейл завоевывает лояльность потребителей, тщательно продумывает работу с массовым клиентом и постоянно совершенствуется.

Венчурный капитал - капитал инвесторов, предназначенный для финансирования новых, борющихся за место на рынке предприятий и фирм (стартапов) или компаний на грани банкротства. Венчурные инвестиции, как правило, долгосрочные, рисковые и обладают доходностью выше среднего уровня.

Yahoo! — американская компания, владеющая второй по популярности в мире поисковой системой и предоставляющая ряд сервисов, объединенных интернет-порталом Yahoo.

Из книги Гая Кавасаки "Стартап: 11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины":

"Билл Рейчерт, управляющий директор Garage, любит говорить предпринимателям, что шансы собрать венчурный капитал приблизительно равны шансам поймать удар молнии, стоя на дне бассейна в солнечный день. Он, конечно, утрирует. Шансы куда ниже".

"Инвесторами могут быть венчурные капиталисты, ваше бывшее руководство, фонды, государственные организации или любая из "трех С": семья, соратники, сумасшедшие".

"Любой венчурный капиталист втайне мечтает финансировать компанию, для которой главная угроза - антимонопольные судебные иски от Министерства юстиции США и Евросоюза".

"Позиционирование должно показывать, что мы готовы сделать для клиента, а не чего хотите для себя. Заявляя, что ваша компания - "лидер на рынке", вы выглядите эгоцентрично, а не клиентоцентрично".

"Если у вас есть идея и вы знаете, как ее воплотить, то вам могут быть полезны два типа людей. Первый — это наставник, то есть человек старше вас, который будет время от времени помогать вам советами, но не будет участвовать в собственно работе. Второй — бизнес-партнер. Он станет работать с вами бок о бок, и его навыки будут дополнять ваши".

"Альберт Эйнштейн садился в поезд и никак не мог найти свой билет. Он обшарил все карманы и сумки, но билета нигде не было. Тогда проводник сказал ему что-то вроде: "Доктор Эйнштейн, вас все знают. Мы не сомневаемся, что Принстон может себе позволить купить вам еще один билет". На что Эйнштейн ответил примерно следующее: "Дело не в деньгах. Мне нужно найти билет, чтобы узнать, куда я еду". Как и Эйнштейн, вы должны беспокоиться не о финансах, а о том, куда вы держите путь. Если будете точно знать куда — деньги найдут вас сами".

Из книги Гая Кавасаки "Как очаровывать людей. Искусство влиять на умы и поступки":

"Честно трудясь по восемь часов в день, вы можете, в конце концов, стать начальником и трудиться по 12 часов в день". (Роберт Фрост)

"Если вы делаете нечто стоящее, у вас будут конкуренты. А если конкурентов нет, стоит задуматься, впрямь ли у вас стоящее дело".

Из книги Гая Кавасаки и Мишеля Морено "Правила для революционеров. Капиталистический манифест для создания и выведения на рынок новых продуктов и услуг":