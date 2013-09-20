iOS7 по душе не всем: новую операционную систему оценили неоднозначно

Пользователи неоднозначно оценили новую операционную систему iOS 7

Обновленная операционная система Apple доступна для скачивания с 18 сентября. Она максимально не похожа на своих предшественниц: обладает полностью переработанным дизайном и усовершенствованным набором функциональных характеристик. Обладатели "яблочных" гаджетов, между тем, неоднозначно оценили "обновку".

Новинка стала одной из самых обсуждаемых тем в интернете, причем мнения пользователей разделились: одни высказывают недовольство относительно iOS7, а другим новая операционная система кажется невероятно удобной и красивой.

Большинство негативных, равно как и большинство позитивных, отзывов связано с совершенно новым дизайном. Большим количеством небольших, но очень полезных функций, добавленных разработчиками в новую операционную систему, пользователи остались довольны.

Напомним, что iOS7 была презентована компанией еще летом. Сами разработчики называют выход новой операционной системы наиболее значительным событием в истории Apple со времен выпуска самого первого iPhone.