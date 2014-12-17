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Экономика

17 декабря 2014, 10:45

Apple временно закрыла российский онлайн-магазин

Apple бизнес iPhone магазины

Официальный интернет-магазин Apple приостановил работу в России

Интернет-магазин Apple в России закрыли на обновление, сообщается на сайте компании.

До этого сайт закрывался в конце ноября, после обновления цены на iPhone выросли на четверть – на 8-12 тысяч рублей. Отметим, что также не работает сеть крупного реселлера Apple – магазина Re:Store, а на некоторых сайтах других магазинов iPhone пропал из продажи.

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Кроме того, вслед за Apple Samsung поднял цены на ряд гаджетов серии Galaxy. Так, Galaxy Note 4 будет стоить 39,9 тысячи рублей (сейчас - 36,9 тысячи), Galaxy Tab S 10.5'' LTE - 29,9 тысячи (сейчас - 26,9 тысячи), Galaxy Tab S 10.5'' Wi-Fi - 24,9 тысячи рублей (сейчас – 22,9 тысячи).

В самой компании это объяснили "резким ослаблением рубля по отношению к иностранной валюте".

Добавим, что сообщения граждан на подорожание бытовой техники и электроники в торговых сетях будет проверять Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

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