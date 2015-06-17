Дата начала продаж Apple Watch в России пока не известна

Фото: wired.com

С 26 июня Apple Watch станут доступны в 16 странах, сообщили M24.ru в пресс-службе компании Apple в России.

На сегодняшний день они доступны в Австралии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Японии, Великобритании и США. 26 июня "умные" часы выйдут в продажу в Италии, Испании, Мексике, Сингапуре, Южной Корее, Швейцарии и Тайване. При этом информации о том, когда продукция станет доступна в России, пока нет.

"С 26 июня Apple Watch выйдут в продажу в ряде стран, среди которых близкие к нам Испания, Италия и Швейцария, но сроки выхода продукции в России пока неизвестны", – отметили в компании.

До этого приобрести устройство можно было только по предварительному заказу, поскольку компания не могла удовлетворить спрос на часы.

Напомним, Apple Watch были представлены 9 сентября. С их помощью можно не только узнавать время, видеть свое местоположение, но и отправлять сообщения друзьям.

Apple Watch – это инновационные часы с сенсорным экраном, отображающие информацию о входящих сообщениях, звонках и другие уведомления, а также следящие за дневной активностью своего владельца. Часы "общаются" с iPhone по беспроводному соединению, к ним также можно подключить Bluetooth-наушники.

Представлены часы в трех модификациях – Apple Watch, Apple Sport, Apple Watch Edition.

В устройство встроена Siri – можно будет управлять часами при помощи голосовых команд, отправлять звуковые сообщения. Работают они совместно с iPhone 5 и более поздними моделями.

Версия с корпусом из нержавеющего материала будет стоить от 549 до 1049 долларов в зависимости от ремешка, а с корпусом из 18-каратного золота – от 10 тысяч долларов.