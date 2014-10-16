Apple "показала" новые iPad раньше срока

Фото: itunes.apple.com

Компания Apple раньше срока опубликовала инструкции по использованию новых планшетных компьютеров iPad.

На снимках, опубликованных вечером 15 октября, видно, что устройства получат названия iPad Air 2 и iPad mini 3, причем внешне они почти не отличаются от предшественников – только в кнопку Home встроен сканер отпечатка пальца Touch ID.

Кроме того, у гаджетов появится функция серийной съемки Burst Mode, которая впервые появилась на iPhone 5S.

Отметим, что новые устройства Apple презентует на специальном мероприятии 16 октября.

Напомним, 9 сентября были презентованы iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Они тоньше своих предшественников: ширина устройств 6,9 мм и 7,1 мм. Для сравнения – толщина модели 5S составляет 7,9 мм. Диагональ экрана – 4,7 и 5,5 дюма. Разрешение дисплея – 1920 на 1080 пикселей для iPhone 6 Plus и 1334 на 750 пикселей для iPhone 6. В компании его назвали Retina HD.

Кроме того, на презентации показали Apple Watch, или "умные часы". С их помощью можно не только узнавать время, видеть свое местоположение, но и отправлять сообщения друзьям. Представлены часы в трех модификациях – Apple Watch, Apple Sport, Apple Watch Edition.