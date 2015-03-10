Apple представила новый MacBook и объявила стоимость золотых Watch

Фото: apple.com
Компания Apple на презентации 9 марта представила новые ноутбуки MacBook, а также объявила стоимость "умных часов" Watch и дату начала продаж.
MacBook
Новый ноутбук в линейке Apple получил сразу несколько нововведений:
- Дисплей. Наряду с 11 и 13 дюймами покупателям предложат 12-дюймовый MacBook с Retina-дисплеем.
- Тачпад. Он чувствует силу нажатия (технология Force Touch), и дополнительные функции вроде подменю теперь не придется вызывать правой кнопкой мыши.
- Подсветка клавиш. В каждой кнопке есть своя лампочка, что обеспечит ровное свечение по всей клавиатуре.
- Цвета. По аналогии с iPhone и iPad MacBook будут выпускать в трех цветах – золотистом, серебристом и темно-сером.
- Внешние порты. На всем ноутбуке вместо нескольких портов будет один USB-С. Он позволяет заряжать устройства, передавать данные и выводить видео на внешний монитор.
- Батарея. Одной зарядки хватит на 9 часов веб-серфинга или 10 часов прослушивания музыки.
- Кулеры системы охлаждения. Их нет: стремясь сделать ноутбук максимально тонким и с большой батареей, производитель убрал вентиляторы из корпуса.
Отметим, что помимо нового MacBook ,"яблочная" компания обновила старые устройства – ноутбуки фирмы также получили Force Touch и увеличенную батарею. 13-дюймовый Pro с дисплеем Retina теперь может работать от аккумулятора до 10 часов без подзарядки и до 12 часов — в режиме просмотра фильмов в iTunes.
Кроме того, графические процессоры ноутбуков теперь поддерживают технологию Thunderbolt 2 с пропускной способностью до 20 Гбит/с (в два раза больше, чем в предыдущих моделях).
Apple Watch
Ничего нового об "умных" часах глава Apple Тим Кук не рассказал, зато объявил цены: они поступят в продажу в апреле 2015 года по цене от 349 долларов.
Фото: apple.com
Ссылки по теме
- Представлены iPhone 6 и Apple Watch
- iPhone 6 и "умные часы" Watch: "лопатофон" и другие мнения блогеров
Версия с корпусом из нержавеющего материала будет стоить от 549 до 1049 долларов в зависимости от ремешка, а с корпусом из 18-каратного золота - от 10 тысяч долларов. В продажу часы поступят 24 апреля.
Кроме того, стала доступна для загрузки iOS 8.2 с поддержкой Watch.
Напомним, Apple Watch были представлены 9 сентября. С их помощью можно не только узнавать время, видеть свое местоположение, но и отправлять сообщения друзьям. Представлены часы в трех модификациях – Apple Watch, Apple Sport, Apple Watch Edition.
В устройство встроена Siri – можно будет управлять часами при помощи голосовых команд, отправлять звуковые сообщения. Работают они совместно с iPhone 5 и более поздними моделями.
При этом блогеры сдержанно отозвались о новинке: недостаточно емкая батарея и высокая стоимость сыграли свою роль.