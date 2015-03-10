Apple представила новый MacBook и объявила стоимость золотых Watch

Фото: apple.com

Компания Apple на презентации 9 марта представила новые ноутбуки MacBook, а также объявила стоимость "умных часов" Watch и дату начала продаж.

MacBook

Новый ноутбук в линейке Apple получил сразу несколько нововведений:



Дисплей. Наряду с 11 и 13 дюймами покупателям предложат 12-дюймовый MacBook с Retina-дисплеем.

Тачпад. Он чувствует силу нажатия (технология Force Touch), и дополнительные функции вроде подменю теперь не придется вызывать правой кнопкой мыши.

Подсветка клавиш. В каждой кнопке есть своя лампочка, что обеспечит ровное свечение по всей клавиатуре.

Цвета. По аналогии с iPhone и iPad MacBook будут выпускать в трех цветах – золотистом, серебристом и темно-сером.

Внешние порты. На всем ноутбуке вместо нескольких портов будет один USB-С. Он позволяет заряжать устройства, передавать данные и выводить видео на внешний монитор.

Батарея. Одной зарядки хватит на 9 часов веб-серфинга или 10 часов прослушивания музыки.

Кулеры системы охлаждения. Их нет: стремясь сделать ноутбук максимально тонким и с большой батареей, производитель убрал вентиляторы из корпуса.

Отметим, что помимо нового MacBook ,"яблочная" компания обновила старые устройства – ноутбуки фирмы также получили Force Touch и увеличенную батарею. 13-дюймовый Pro с дисплеем Retina теперь может работать от аккумулятора до 10 часов без подзарядки и до 12 часов — в режиме просмотра фильмов в iTunes.

Кроме того, графические процессоры ноутбуков теперь поддерживают технологию Thunderbolt 2 с пропускной способностью до 20 Гбит/с (в два раза больше, чем в предыдущих моделях).

Apple Watch

Ничего нового об "умных" часах глава Apple Тим Кук не рассказал, зато объявил цены: они поступят в продажу в апреле 2015 года по цене от 349 долларов.



Фото: apple.com

Версия с корпусом из нержавеющего материала будет стоить от 549 до 1049 долларов в зависимости от ремешка, а с корпусом из 18-каратного золота - от 10 тысяч долларов. В продажу часы поступят 24 апреля.

Кроме того, стала доступна для загрузки iOS 8.2 с поддержкой Watch.

Напомним, Apple Watch были представлены 9 сентября. С их помощью можно не только узнавать время, видеть свое местоположение, но и отправлять сообщения друзьям. Представлены часы в трех модификациях – Apple Watch, Apple Sport, Apple Watch Edition.

В устройство встроена Siri – можно будет управлять часами при помощи голосовых команд, отправлять звуковые сообщения. Работают они совместно с iPhone 5 и более поздними моделями.

При этом блогеры сдержанно отозвались о новинке: недостаточно емкая батарея и высокая стоимость сыграли свою роль.