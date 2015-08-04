Форма поиска по сайту

04 августа 2015, 08:37

Apple и Google научатся предугадывать действия пользователей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Компании Apple и Google работают над технологией, которая будет предугадывать действия пользователей смартфонов. Появиться она может уже этой осенью. Устройства будут предоставлять информацию прежде, чем человек запросит ее.

Как пишет The Wall Street Journal, Apple планирует реализовать подобную технологию в iOS9. Портативный помощник будет анализировать данные, находящиеся в iPhone. К примеру, если вы слушаете музыку во время утренних тренировок, то смартфон автоматически запустит плейлист, как только вы вставите в него наушники.

Google будет использовать онлайн-сервисы. Например, вы арендовали машину в аэропорту. На основе анализа почты и данных авиакомпании телефон напомнит вам о том, что нужно заправить автомобиль перед возвратом.

