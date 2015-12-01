Форма поиска по сайту

01 декабря 2015, 14:24

Технологии

Apple тестирует iPhone 7 без кнопки Home

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Компания Apple тестирует пять различных прототипов нового iPhone 7, один из которых без кнопки Home, сообщает портал G for Games.

Cканер отпечатков пальцев в такой модели встроен в экран. У других прототипов есть беспроводная зарядка, поддержка нескольких одновременных "сильных" нажатий и сдвоенная камера.

Еще один прототип iPhone обладает AMOLED-дисплеем, а у шестого прототипа разъем USB Type-C вместо Lightning.

Ранее суд города Мэдисон в штате Висконсин признал компанию Apple виновной в незаконном использовании патента, права на который принадлежат Университету Висконсина. Суд признал патент, разработанный сотрудниками университета в 1998 году и принадлежащий частной организации Wisconsin Alumni Research Foundation, действительным.

Технология патента позволяет за счет улучшенной архитектуры оптимизировать работу процессора и уменьшить использование энергии, что позволяет увеличить время работы батареи. Таким образом, процессоры A7, A8 и A8X, используемые в телефонах iPhone 5s, 6 and 6 Plus и в некоторых версиях планшетов iPad, нарушают патент.

