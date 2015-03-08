Антон Шипулин занял второе место в биатлонной гонке преследования

Антон Шипулин. Фото: ТАСС

Россиянин Антон Шипулин выиграл серебро в биатлонной гонке преследования на чемпионате мира в Контиолахти. Это первая награда российских спортсменов на текущем первенстве планеты.

После неудачного спринта Шипулин стартовал с более чем минутным отставанием от лидера. Впрочем, ход гонки показал, что даже такой отрыв - не помеха для биатлониста.

Шипулин быстро бежал и неплохо стрелял. Единственный промах на втором огневом рубеже не позволил ему претендовать на первое место, но в финишном спурте лидер российской команды обогнал норвежца Тарьей Бе в споре за второе место.

Победителем стал немец Эрик Лессер, безукоризненно отработавший на всех четырех стрельбах.

Что касается других россиян, то гонку они провалили. Евгений Гараничев допустил шесть промахов и вынужден был довольствоваться 22-м местом, остальные финишировали за пределами тридцатки лучших.