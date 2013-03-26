Группа Animal ДжаZ выпустила "Фазу быстрого сна"

Animal Jazz - "Любовь" (2012)

30 марта альт-рокеры из Петербурга Animal ДжаZ представят слушателям новый альбом, который получил название "Фаза быстрого сна".

Сами участники коллектива называют пластинку типичной "энималджазовской": "Мы не уходим от своих корней, это будет типичный альбом Animal ДжаZ" - заявил фронтмен коллектива Александр Красовицкий.

На новой пластинке музыканты попытались передать перепады эмоций и настроения. Так, плей-лист диска включает в себя песни "Фаза быстрого сна", "Прощай", "Анамнез","В серебре", "Поджигай", "Жить", "Ложь", "Любовь", "Оригами", "Паук", "Тело", "Джига", "Любовь - это яд" и "Между нами".

На данный момент группа, а также Вадим Шатров и студия "Другие", работают над клипом на песню "Паук". Эта же команда делала видео на песню "Живи" с участием певицы МакSим.

Группа Animal ДжаZ образовалась в 2000 году. На ее счету три акустических альбома, семь электрических и два DVD. Также коллектив разогревал публику перед концертами Garbage, Clawfinger, Rasmus и Red Hot Chilli Peppers.