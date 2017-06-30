Германия приняла закон об однополых браках

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Правительство Германии одобрило однополые браки, сообщает РИА Новости.

Закон поддержали 393 депутата, против проголосовали 226 человек, в том числе канцлер Ангела Меркель.

"В шестой статье Конституции говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, что мы должны принимать вопрос о возможности однополых браков, как "решение по совести", – заявила она.

Депутаты Христианско-демократического союза, который возглавляет Меркель, а также представители Христианско-социалистического союза ранее высказывались против инициативы.