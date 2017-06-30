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30 июня 2017, 14:08

Общество

Германия приняла закон об однополых браках

Фото: ТАСС/YAY

Правительство Германии одобрило однополые браки, сообщает РИА Новости.

Закон поддержали 393 депутата, против проголосовали 226 человек, в том числе канцлер Ангела Меркель.

"В шестой статье Конституции говорится о браке между мужчиной и женщиной. И эта убежденность привела к тому, что мы должны принимать вопрос о возможности однополых браков, как "решение по совести", – заявила она.

Депутаты Христианско-демократического союза, который возглавляет Меркель, а также представители Христианско-социалистического союза ранее высказывались против инициативы.

Ранее гомосексуалистам позволили венчаться в храмах Шотландии. Юридически брак в этой стране был легализован еще в 2014 году. Такие же правила действуют в Англии и Уэльсе.

В марте закон о союзе двух лиц одного пола вступил в силу в Финляндии. Однополые браки также разрешены в Нидерландах, Люксембурге, Франции и другие странах Европы.

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