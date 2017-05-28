Форма поиска по сайту

28 мая 2017, 20:10

Политика

Меркель призвала Европу полагаться только на себя

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна полагаться только на себя, сообщает Bild.

После завершения саммита G7 Меркель отметила, что времена, когда Европа могла положиться на других, уже прошли. И европейцам необходимо взять свою судьбу в собственные руки. Некоторые СМИ трактовали это высказывание так, что канцлер больше не считает США надежным союзником.

При этом, Меркель подчеркнула, что отношение с США и Великобританией должны оставаться дружескими.

Саммит G7 прошел 26–27 мая в Италии. Шесть участников клуба и США не смогли прийти к общему решению по некоторым вопросам, включая Парижское соглашение и проблему беженцев.

