Более 850 тысяч Android-устройств подхватили вирус "Безбожник"

Фото: ТАСС/Teresa Dapp

Более 850 тысяч смартфонов и планшетов на ОС Android заразились новым вирусом – он получил название Godless, или "Безбожник", сообщает Phone Arena.

Зловредная программа распространяется через приложения из Google Play. По данным разработчика антивирусных программ Trend Micro, приложение собирает информацию о владельце и может передавать ее злоумышленникам. Уязвимость коснулась устройств с версией Android 5.1 ("Lollipop") и выше.

Отследить вирус пока не могут ни специальные программы, ни Google. В основном под удар попала Индия – почти половина устройств. В России вероятно заражены около 16 тысяч гаджетов. Стоит отметить, что во всем мире около миллиарда устройств на Android.