Google представила первые сверхдешевые смартфоны на платформе Android One

Фото: android.com

Первые сверхбюджетные смартфоны, работающие на Android One, представила Google. Операционная система была разработана специально для развивающихся стран, первые продажи новых гаджетов начнутся в Индии, сообщает компания в своем блоге.

Стоить смартфон с 4,5-дюймовым дисплеем будет 105 долларов. Google разработает для супердешевых смартфонов специальную версию приложения YouTube, в которой можно будет загружать видео, а затем просматривать его, не тратя интернет-трафик.

Устройства на Android One будут поддерживать множество языков, в числе которых, например, хинди. В Google Play у них будет больше приложений, созданных локальными разработчиками. Google собирается выпускать обновления для Android One.

Фото: блог Google

Начав с Индии, компания планирует также продавать бюджетные смартфоны на платформе Android One в Индонезии, Филиппинах, Пакистане, Шри-Ланке, Непале. В эти страны гаджеты поступят, предположительно, к концу этого года, сообщает The Verge.

К программе по производству бюджетных смартфонов для развивающихся стран присоединятся компании HTC, Asus, Acer, Panasonic, Lenovo.

Недавно Google протестировала доставку товаров с помощью дронов-беспилотников. M24.ru также сообщало, что компания планирует создать аналоги собственных сервисов для детей младше 13 лет.