Google представила первые сверхдешевые смартфоны на платформе Android One

Первые сверхбюджетные смартфоны, работающие на Android One, представила Google. Операционная система была разработана специально для развивающихся стран, первые продажи новых гаджетов начнутся в Индии, сообщает компания в своем блоге.
Стоить смартфон с 4,5-дюймовым дисплеем будет 105 долларов. Google разработает для супердешевых смартфонов специальную версию приложения YouTube, в которой можно будет загружать видео, а затем просматривать его, не тратя интернет-трафик.
Устройства на Android One будут поддерживать множество языков, в числе которых, например, хинди. В Google Play у них будет больше приложений, созданных локальными разработчиками. Google собирается выпускать обновления для Android One.
Начав с Индии, компания планирует также продавать бюджетные смартфоны на платформе Android One в Индонезии, Филиппинах, Пакистане, Шри-Ланке, Непале. В эти страны гаджеты поступят, предположительно, к концу этого года, сообщает The Verge.
К программе по производству бюджетных смартфонов для развивающихся стран присоединятся компании HTC, Asus, Acer, Panasonic, Lenovo.
Недавно Google протестировала доставку товаров с помощью дронов-беспилотников. M24.ru также сообщало, что компания планирует создать аналоги собственных сервисов для детей младше 13 лет.
Согласно статистике comScore, по итогам прошлого года компания контролировала почти 63 процента мирового поискового рынка. Помимо интернет-поисковика Google владеет самым популярным в мире видеохостингом YouTube, почтовым сервисом Gmail, а также социальной сетью Google+. Примечательно то, что компания является еще и разработчиком ОС Android для мобильных устройств.
Чистая прибыль Google по итогам второго квартала этого года составила более 3,4 миллиардов долларов, выручка - почти 16, миллиардов. При этом капитализация компании на бирже NASDAQ составляет около 394 миллиардов долларов.
