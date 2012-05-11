Московская полиция запустила приложение для Android

ГУ МВД России по Москве запустило мобильное приложение "Московская полиция" для операционной системы Android.

В начале апреля был обновлен официальный сайт ГУ МВД России по Москве, а затем запущено мобильное приложение "Московская полиция" для операционной системы iOS.

Помимо того, что пользователям Android теперь станут доступны вся информация и сервисы официального интернет-портала www.petrovka38.ru, они получат возможность оперативно связаться по телефону с экстренными службами, увидеть на карте города ближайший отдел полиции, участковый пункт и МОГТОРЭР и сразу позвонить туда.