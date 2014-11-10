"Левиафан" поборется за четыре награды Европейской киноакадемии

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" поборется сразу за четыре награды Европейской киноакадемии. Лента представлена в номинациях "Лучший европейский фильм", "Лучший европейский режиссер" (Андрей Звягинцев), "Лучший европейский актер" (Алексей Серебряков) и "Лучший европейский сценарист" (Андрей Звягинцев и Олег Негин), сообщается на сайте киноакадемии.

Соперниками "Левиафана" станут фильмы "Зимняя спячка" Нури Бильге Джейлана (Турция), "Форс-мажор" Рубена Эстлунда (Швеция), "Ида" Павла Павликовского (Польша) и "Нимфоманка" Ларса фон Триера (Дания). Церемония награждения победителей состоится 13 декабря в Риге.

Напомним, "Левиафан" уже получил приз за лучший сценарий на 67-м Каннском фестивале и был признан лучшим фильмом Мюнхенского и Лондонского кинофестивалей, а также кинофестиваля в Абу-Даби.

Кроме того, картина Звягинцева представит Россию на "Оскаре" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

В российский прокат "Левиафан" выйдет в феврале 2015 года.