Андрей Звягинцев выразил желание снимать историческое кино

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Кинорежиссер Андрей Звягинцев рассматривает сценарии трех исторических фильмов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам режиссера, он готов на время уйти от современной тематики в пользу исторических картин. Он также отметил, что сейчас он выбирает из нескольких проектов, посвященных разным эпохам.

Новый фильм Звягинцева может быть посвящен либо событиям Второй мировой войны, либо становлению христианства в Киевской Руси, либо эпизоду из истории Древней Греции. Выбор таких периодов в истории режиссер объясняет личным восприятием – эти "сюжеты в свое время откликнулись в сердце".

"Это никак не связано с моим интересом к историческим знаниям, я же не историк", – отметил режиссер.

Звягинцев уточнил, что все три сценария уже написаны. Однако быстро запустить их не получится, "все проекты высокобюджетные".