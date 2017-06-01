"Нелюбовь" Андрея Звягинцева вышла в российский прокат

Кадр из фильма "Нелюбовь"

Фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева выходит в российский прокат. С 1 июня картина, получившая спецприз жюри 70-го Каннского кинофестиваля, будет демонстрироваться в 80 кинотеатрах, сообщает ТАСС.

По словам режиссера, фильм был снят ради того "чтобы зритель пришел домой и крепко обнял своих близких". Это история об обычной московской семье, в которой, на фоне тяжелого развода родителей и постоянных семейных конфликтов, пропадает ребенок.

Фильм выйдет без ненормативной лексики, присутствующей в оригинале, с ограничением 18+.

"Нелюбовь" – пятая картина Андрея Звягинцева. Фильм получил стал фаворитом фестиваля: после просмотра зрителя аплодировали стоя, а в пятый день проката возглавил рейтинги критиков.

В новой картине режиссера снялись Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков, Марина Васильева.

Ранее сообщалось, что фильм выйдет в прокат во всех странах мира.

Видео: YouTube/SonyPicturesRU