Москва будет стимулировать инвесторов строить доходные дома

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы будет стимулировать владельцев инвестиционных квартир выставлять их на рынок, в том числе и в виде арендного жилья. Кроме того, власти намерены выстроить механизм стимулирования частных девелоперов таким образом, чтобы они создавали дома для долгосрочной аренды, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам экономической политики Андрей Шаронов.

По его мнению, сам город не должен занимать строительством такого жилья. Его функция – предоставлять квартиры тем категориям граждан, перед которыми у него есть определенные обязательства.

Чтобы сделать рынок аренды жилья в столице более прозрачным, чиновник предлагает, во-первых, простимулировать владельцев инвестиционного жилья, в котором люди не живут и не используют его по прямому назначению, выставить его на рынок аренды.

Во-вторых, по мнению Шаронова, необходимо стимулировать инвесторов создавать доходные дома. "На сегодня модель строительства и реализации жилья собственникам гораздо выгодней, чем работа по модели доходного дома - сроки окупаемости несопоставимы. Необходимо выстроить такой механизм, чтобы девелоперы создавали дома для долгосрочной аренды", - добавил чиновник.

По словам Андрея Шаронова, они могут продавать построенные дома целиком долгосрочным инвесторам. Ими, например, могут стать пенсионные фонды, которые готовы заплатить разовый платеж в обмен на долгосрочные доходы от арендаторов.