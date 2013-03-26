Не до пенсии: живые легенды рок-н-ролла

Солисту Aerosmith Стивену Тайлеру исполнилось 65 лет! Как известно, для рок-звезд главное - не войти в "клуб 27", а дальше возраст не важен. Издание M24.ru напомнит читателям о музыкантах, которые и в преклонном возрасте сохраняют рок-рольный шик. Начнет наш список сегодняшний именинник...

Стивен Тайлер

Стивен Тайлер. Фото: ИТАР-ТАСС

Харизматичный фронтмен Aerosmith родился в городе Йонкерс штата Нью-Йорк в 1948. Говорят, что в крови эпатажного певца смешались индейские, польские, русские и английские корни, а деда Тайлера звали Феликсом Чернышевичем. Свой рок-н-ролльный путь Тайлер начал в Высшей Школе имени Рузвельта, откуда его исключили за употребление наркотиков. Aerosmith "появились на свет" в 1970 году, основателями группы стали Тайлер и гитарист Джо Пэрри. С тех пор группа начала свое торжественное шествие по миру. Тайлер был дважды женат, у него четверо детей. Его дочь Лив стала известной актрисой: зрители помнят ее роли эльфийки Арвен в трилогии "Властелин колец", Татьяны Лариной в "Онегине" и дочери спасшего мир нефтяника в "Армагеддоне".

Мик Джаггер

Мик Джаггер. Фото: ИТАР-ТАСС

Солист и "визитная карточка" группы The Rolling Stones Миг Джаггер, несмотря на свои 69 лет, готов дать фору любым юным дарованиям. Джаггер родился в Великобритании 26 июля 1943 года, учился в Лондонской школе экономики и политических наук. Так же как и Стивен Тайлер, Джаггер был далек от прилежной учебы и покинул вуз, когда созданная им и гитаристом Китом Ричардсом группа The Rolling Stones начала набирать популярность. Манера Джаггера вести себя на сцене стала эталоном для многих рок-музыкантов, образ состоит из сочетания манерности и грубости, сексуальности и эпатажа. Все это вкупе с энергичностью музыканта делает выступления группы незабываемыми. Королева Великобритании Елизавета II посвятила Джаггера в рыцари по случаю его 60-летия.

Всю свою историю The Rolling Stones были воплощением девиза "Sex - Drugs - Rock'n'roll". Однако несколько лет назад Джаггер заявил, что перестал употреблять спиртное и наркотики.

Пол Маккартни

Пол Маккартни. Фото: ИТАР-ТАСС

16-кратный обладатель премии "Грэмми", один из четверки Beatles и выдающийся музыкант, Пол Маккартни и в 70 лет продолжает трудиться во слову рок-сцены.

Он входит в книгу рекордов Гиннесса как самый успешный музыкант и композитор современности: 60 его дисков имеют "золотой" статус, а общий тираж синглов превысил 100 миллионов.

Дэвид Боуи

Дэвид Боуи. Фото: davidbowie.com

Сейчас Боуи 66 лет. Во времена сексуальной революции утонченный британец Боуи был одним из первых экспериментаторов в области рок-н-ролла и моды, в 70-х годах воплотивший плотно вошедший в рок-музыку образ андрогина. Концерты Боуи всегда были скорее спектаклями, в которых использовались различные музыкальные инновации и визуальные постановки. Музыкант оказал серьезное влияние на развитие рок-музыки и продолжает работать до сих пор.

Элис Купер

Элис Купер. Фото: ИТАР-ТАСС

Одному из первых "шок-рокеров", Элису Куперу сейчас 65 лет. Своей деятельностью на сцене он расширил представления о тех возможностях, которые есть у рок-артистов. Элис Купер начал музыкальную карьеру в 1975 году, но продолжает играть до сих пор: в 2011 году вышел его новый альбом Welcome 2 My Nightmare.

Оззи Осборн

Оззи Осборн. Фото: ИТАР-ТАСС

Один из основателей и участник "золотого состава" группы Black Sabbath – Оззи Осборн. В свои 64 года он продал более 100 миллионов пластинок, два его альбома получили статус "квадро-платиновых".

64-летний рок-музыкант, который вел типичную для его времени жизнь, завещал свое тело науке. Как заявляет сам Оззи, он "пьянствовал в течение сорока лет и с ним ничего не случалось".

Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков. Фото: ИТАР-ТАСС

И у российской рок-сцены есть свои герои. Так, музыкант Борис Гребенщиков, начавший свой творческий путь в 19 лет, за почти полвека стал признанным гуру рок-н-ролла. Созданный им "Аквариум" можно по праву назвать одной из старейших рок-групп – в прошлом году коллектив отметил свой 40-й день рождения.

Помимо музыки, 60-летний БГ занимается переводом "Бхагават-гиты", выставляет свои фотографии и пишет книги.

Андрей Макаревич

Андрей Макаревич. Фото: ИТАР-ТАСС

Музыкант, певец, поэт, композитор, художник, продюсер и телеведущий – и все это один человек. Андрею Макаревичу, единственному бессменному участнику "Машины времени", в декабре 2013 года исполнится 60 лет.

Музыканты коллектива получили ордена Почета за вклад в искусство, а Макаревич получил звание Народного артиста России.

Подготовлено на основе данных из открытых источников.