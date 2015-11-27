ФИБА отменила санкции против Российской федерации баскетбола

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Исполнительный комитет Международной федерации баскетбола снял дисквалификацию с Российской федерации баскетбола. Соответствующее решение было принято единогласно всеми членами исполкома, сообщает пресс-служба РФБ.
Президент РФБ Андрей Кириленко выразил желание заново выстроить отношение между российской и международной федерациями.
Напомним, 29 июля Международная федерация баскетбола отстранила все сборные России от международных соревнований.
Причиной столь жесткого решения стали скандалы в РФБ и назначение внеочередной отчетно-выборной конференции. Тогда под угрозой оказалось участие в Олимпиаде – 2016.
18 июня Хамовнический суд Москвы обязал РФБ в течение 60 суток провести конференцию, в повестку которой будут включены выборы президента и исполкома организации.
Тогда Федерация баскетбола Пермского края просила суд признать недействительными все решения внеочередной отчетно-выборной конференции РФБ, состоявшейся 2 августа 2013 года, кроме решения об избрании президентом организации Юлии Аникеевой, которое еще ранее было признано недействительным Пресненским судом.
В ходе конференции новым президентом РФБ был избран бывший баскетболист Андрей Кириленко.
