Театр Et cetera расширится в 2017 году

Фото: ТАСС/Федор Савинцев

У московского театра Et cetera появится пристройка в 2017 году, сообщает пресс-служба департамента строительства. Это позволит театру обустроить дополнительные репетиционные и складские помещения. На время строительства театр продолжит работать в обычном режиме.

Сейчас пристройка находится на стадии проектирования. По словам главы департамента строительства Андрея Бочкарева, к строительству приступят после рассмотрения проекта в Мосгосэкспертизе.

Театр Et cetera расположен в доме № 2 по Фроловому переулку. Проект предусматривает проектирование фасада здания со стороны Тургеневской площади и Мясницкой улицы, перенос и расширение входной группы (фойе, гардероб, буфет, туалеты) на 1–2 этажах, а также обеспечение театра репетиционными и складскими помещениями на 3–7 этажах. Кроме того, в рамках проекта будет благоустроена площадь перед театром.

В период строительства театр будет продолжать свое функционирование в рабочем режиме. Общая площадь второй очереди строительства составляет 3800 квадратных метров.