26 февраля телеканал "Москва 24" проведет "День полиции"

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

26 февраля телеканал "Москва 24" вместе со столичным главком МВД проведет "День полиции". Эфир телеканала будет полностью посвящен сотрудникам правоохранительных органов.

Зрителей ждут прямые включения корреспондентов из дежурной части, опорного пункта участкового и вместе с патрулем ГИБДД.

Кроме того, к юбилею экспертно-криминалистической службы России – 1 марта ей исполняется 95 лет – выйдет познавательный фильм "Эволюция расследований", который расскажет о достижениях науки и техники в борьбе с преступностью.

Также начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Николай Боев расскажет о том, как получить документы на оружие, в рубрике "Экономика" – все о профессии полицейского, а в "Эволюции Москвы" – о собственной безопасности и тех, кто охраняет граждан.

Добавим, что телеканал возьмет интервью у врио начальника столичной ГИБДД Виктора Коваленко, главы УВО Анатолия Абрамочкина и начальника управления организации деятельности участковых Михаила Павличука.

Вечером на канале выйдет большое интервью с главой московской полиции Анатолием Якуниным.