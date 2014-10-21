Полиция начала поиск инициаторов SMS-рекламы спайсов

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Московская полиция начала выявлять инициаторов SMS-рассылок с рекламой спайсов, а также начала мониторинг интернет-ресурсов, где предлагается купить курительные смеси. Об этом M24.ru рассказал начальник главного столичного управления МВД Анатолий Якунин.

По его словам, уголовный розыск сконцентрировался на выявлении всех каналов информирования о наркотиках. "Мы выявляем лиц, рассылающих такие SMS-сообщения, и привлекаем их к ответственности. Технические возможности к этому есть. Такая же работа ведется в интернете", ― отметил он. С начала года в главке созданы специальные рабочие группы по противодействию распространения спайсов, пояснил Якунин.

В ГУ МВД по Москве добавили, что за период с 10 июля по 1 октября 2014 года полицейские обнаружили 24 сайта с информацией о возможности приобретения курительных смесей. "По каждому из выявленных направлений проводится исследование на предмет установления признаков незаконной рекламы наркотических средств", - пояснили в столичном главке.

Якунин добавил, что правительство города также финансирует лабораторию в Первом медицинском университете им. И.М. Сеченова, где ученые ищут и выявляют аналоги спайсов и вносят в список прекурсоров - веществ, которые используют для изготовления наркотиков. В пресс-службе университета имени И.М. Сеченова сказали, что не комментируют деятельность лаборатории.

Как рассказал M24.ru глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников, правительство совместно с главком также активно выявляют рекламу спайсов на асфальте. "С МВД у нас прямой контакт, в течение 30 секунд наши сотрудники связываются с правоохранительными органами и сообщают о найденной рекламе спайсов. А телефоны заносят в коллекторскую базу", ― отметил Черников.

Отметим, что в Москве действует технология "автодозвона" против распространителей запрещенной в Москве рекламы на асфальте. Телефоны вносят в специальную базу, после чего по номеру начинает автоматически звонить информатор, сообщающий о нарушении закона. Звонки осуществляются раз в 5-7 минут.

Напомним, что административный штраф за незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров составляет от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, 40 - 50 тысяч для предпринимателей, от 800 тысяч до 1 млн рублей - для юридических лиц. За производство, сбыт или пересылку наркотика виновным грозит уголовное наказание - лишение свободы от четырех до восьми лет. За незаконное хранение, приобретение и перевозку предполагается штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период до трех месяцев.

Однако злоумышленники постоянно придумывают новые спайсы, не внесенные в список запрещенных веществ. Это позволяет им уйти от уголовной ответственности. На днях ФСКН разработала законопроект, который дает ведомству право самостоятельно на время запрещать распространение любых веществ, если есть подозрения, что это наркотики. Нарушителей запрета разработчики документа предлагают сажать в тюрьму на срок до 8 лет.

В компании - операторе "большой тройки" - "Мегафон" M24.ru пояснили, что еще в начале 2014 года провели кампанию по полной зачистке информационных и рекламных рассылок SMS-агрегаторов, связанных с нарушением закона. Речь идет о рекламе курительных смесей, услуг эротического характера, откровенно мошеннических и других преступных либо недобросовестных "сервисов". "В настоящее время через рекламно-информационные SMS-рассылки, наши и наших партнеров, спайсы не рекламируются и не распространяются, - пояснил руководитель по связям с общественностью столичного филиала ОАО "Мегафон" Павел Ларин. - Доступ третьих лиц, включая представителей органов внутренних дел, к персональным данным абонентов обеспечивается исключительно в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями оказания услуг связи "МегаФон".

В пресс-службе компании "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") пояснили, что в случае с SMS-рекламой спайсов речь идет не просто о спам-рассылке без согласия абонента, а о преступлении. "Вымпелком" всегда сотрудничал со следствием в подобных случаях. Мы предоставляем информацию по запросу правоохранительных органов. Заметим, что за последние два-три месяца ни одной жалобы на рассылку рекламы спайсов по каналам наших партнеров не поступало", — сказали в пресс-службе.

Муниципальный депутат района Чертаново, лидер движения "Стопнаркотик" Сергей Полозов пояснил, что торговцы спайсами зачастую "воруют" базы мобильных телефонов москвичей из терминалов оплаты услуг. "Основные средства в этом бизнесе проходят через терминалы. В SMS есть телефон и номер электронного кошелька, заказчик переводит туда деньги, затем ему приходит сообщение, где лежит пакет спайса. Сейчас завести электронный кошелек очень просто, для этого не нужны паспортные данные, а только номер мобильного телефона", — отметил Полозов.

По его словам, злоумышленники для рассылки используют чаще всего специальные интернет-программы, стоимость одного рекламного сообщения составляет около 6 копеек. "В Москве не менее 400 кошельков, принадлежащих торговцам спайсами. В месяц криминальный бизнес зарабатывает около 600 млн рублей", — отметил Полозов.

По его словам, "Стопнаркотик" будет бороться за авторизацию электронного кошелька, то есть его привязку к паспортным данным. Кроме того, правоохранительные органы и Центробанк должны иметь возможность отслеживать денежные операции по таким кошелькам и при необходимости заблокировать их.

Президент Ассоциации региональных операторов связи Юрий Домбровский отметил, что SMS-рассылка — один из самых действенных видов рекламы. "Рассылка дает самый высокий результат, если сообщения попадут нужной аудитории — молодежи или заинтересованным лицам", - пояснил он.

По словам эксперта, найти инициатора SMS-сообщений легче, чем автора надписи на асфальте. "Источник рассылки легко установить — если это короткие номера, то они принадлежат каким-либо агрегаторам, которые заключают договор с операторами. Сложнее, если злоумышленник покупают SIM-карты на черном рынке, в таком случае необходимо искать по местоположению абонента", — отметил он.

Напомним, с начала года сотрудники органов внутренних дел Москвы возбудили более 1 тысячи уголовных дел по фактам незаконного оборота курительных смесей, задержано свыше 1100 лиц, изъято порядка 18 кг спайсов. Сотни россиян ежемесячно травятся курительными смесями.

Марина Курганская