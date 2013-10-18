Нелегальных мигрантов будут размещать в изоляторах и спецприемниках

Фото: ИТАР-ТАСС

В случае если для нелегальных мигрантов не будет хватать мест в центре временного содержания, их разместят в изоляторах и спецприемниках, а также в районных отделениях ОВД. Об этом в ходе оперативного совещания в мэрии сообщил руководитель столичного главка МВД Анатолий Якунин.

По его словам, в ходе рейда в районе Бирюлево Западное было выявлено, что 74 квартиры сдавались с нарушениями, были задержаны 99 мигрантов. Кроме того, правоохранительные органы обнаружили "резиновую квартиру", в которой было зарегистрировано 146 граждан. По этому факту назначена проверка, не исключено, что будет возбуждено уголовное дело.

Глава столичной полиции напомнил, что ранее в столице была создана следственная группа по выявлению случаев нелегальной миграции.

Кроме того, весь аппарат московского главка МВД по пятницам будет патрулировать улицы столицы с целью выявления криминальных объектов. По словам Алексея Якунина, в рамках операции "Сигнал" будут проверять места проживания мигрантов. Помимо аппарата главка в рейдах будут задействованы народные дружины, частные охранные и другие организации.

Анатолий Якунин добавил, что все участники нарушений на овощебазе в Бирюлево будут выявлены.

На вчерашнем выездном совещании, посвященном итогам работы ведомства за 9 месяцев, Анатолий Якунин заявил, что по сравнению с прошлым годом увеличилось число преступлений, совершенных иногородними гражданами.

Однако на 40 процентов возросло раскрытие таких преступлений. За организацию нелегальной миграции было возбуждено 660 уголовных дел, в прошлом году за тот же период – 18.

За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено свыше 45 тысяч человек, что на 44 процента больше в сравнении с прошлым годам.

Кроме того, за пределы России было выдворено более 4 тысяч человек.