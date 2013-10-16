Московская полиция начнет поиски работодателей нелегальных мигрантов

Московская полиция начнет искать работодателей незаконных мигрантов, сообщил М24.ru глава столичной полиции Анатолий Якунин. По его словам, полиция начнет устраивать рейды по учреждениям ЖКХ, рынкам и домам. "В первую очередь будем искать недобросовестных работодателей и привлекать их к уголовной ответственности, потому что они являются виновниками всех проблем, которые есть в Москве. Мы будем проверять везде, будем работать, до тех пор, пока не выявим всех незаконных мигрантов. Такие работодатели есть во всех сферах социально-экономической жизни. У них перед глазами только прибыль, они только хотят использовать незаконно рабский труд, поэтому такое количество мигрантов", ― сказал Анатолий Якунин.

По словам руководителя московской полиции, нарушителей российского законодательства будут отправлять в центр содержания иностранных граждан, после чего отправлять на родину. "Сейчас есть два варианта ― принудительно выдворять и отправлять добровольно", ― добавил он. Новый центр временного содержания зарубежных граждан откроют через два месяца, он будет расположен в Московской области. "Новый центр будет строить правительство Москвы, он будет удобный и комфортный, там смогут находиться и женщины и мужчины", ― отметил Якунин.

По словам главы Управления федеральной миграционной службы по Москве Ольги Кирилловой, новый центр построят из типовых общежитий. "Мы рады, что полиция переключилась на работодателей, ― отметила Кириллова, ― бороться с отдельными мигрантами бесполезно, но надо заниматься теми, кто использует их труд, кто организовывает их проживание". По ее словам, это российские граждане, которые выходят сухими из воды.

"Одно дело это бабушка, которая сдает квартиру одному-двум мигрантам. Но мы ведем речь о канале, который идет из заграничного государства в Россию, прибытие мигрантов "ставят на поток", и потом чуть ли не перепродает рабочую силу заинтересованным бизнесменам", ― подчеркнула Ольга Кириллова.

По ее словам, недобросовестные мигранты есть везде ― дело не только в овощной базе Бирюлева. "Если компания оформляет официально одного россиянина, а эксплуатирует трех мигрантов, об этом не знает работодатель? Сам мигрант, из-за того, что не знает, может и не стать на учет, не оформить разрешительный документ, но в его действиях нет злостного умысла. А вот российская сторона, которая уходит от официальной части приема на работу, занижает заработную плату и изначально извлекают налоговые поблажки, вот это преступление. В этом же случае мы говорим и о преступном бизнесе ― организованная преступность может перетекать из других государств сюда. А где нелегальная миграция, там сопутствующий элемент: наркоторговля и работорговля", ― сказала начальник ФМС.

По ее словам, необходимо проводить проверку каждого предприятия и выяснять, на каком уровне организуется нелегальная миграция. "Это может быть на уровне руководителя, а может и на уроне менеджера или отдела кадров. Мы с обираем материалы, в которых усматриваются признаки состава преступления по статье 322.3 УК ("Организация незаконной миграции"). В этом году уже 600. Дела касаются, в том числе, и работодателей", ― заключила Кириллова.

Идею одобрил председатель международной ассоциации "Трудовая миграция" Николай Викторович Курдюмов. Однако, отметил он, одновременно с проверками стоит улучшать миграционное законодательства и изменять квоты на легальных мигрантов. "Сейчас, чтобы по квотам вызвать на работу иностранного гражданина, надо писать заявку за год. Это очень неудобно", ― отметил он. По его словам, нужно приучать работодателей, чтобы они брали на работу урегулированных мигрантов, оформляли и платили зарплату.

По словам юриста интеграционного центра " Миграция и закон" Тимура Набокова, такого работодателя сложно привлечь к ответственности: с мигрантов не заключают ни контракта, ни трудового договора. "То есть правовых отношений между работодателем и работников нет, есть устная договоренность. Фактически, есть только свидетельские показания самих работников и косвенные доказательства ― пропуск на стройплощадку или рынок: там указаны фамилия, организация и фотография.

Отметим, что Сергей Собянин поручил Анатолию Якунину провести масштабные проверки всех торговых предприятий Москвы. До этого столичная полиция проверила плодоовощную базу в районе Западное Бирюлево, в ходе рейда задержали 1200 нарушителей миграционного законодательства. Проверки начались после убийства в районе Бирюлево Западное 25-летнего Егора Щербакова. Узнав о преступлении, местные жители вышли на улицы с требованием раскрыть убийство.

Марина Курганская