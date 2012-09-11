Более ста отделов полиции отремонтируют в Москве

Полицейские участки в Москве ждет капитальный ремонт. За четыре-пять лет планируется отремонтировать более ста зданий районных отделов полиции. Работы начнутся в январе 2013 года

В январе будущего года начнется капитальный ремонт полицейских участков в Москве. За четыре-пять лет планируется отремонтировать более ста зданий районных отделов.

В отремонтированных кабинетах предполагается устанавливать стеклянные перегодки. По словам начальника главного управления МВД России по Москве Анатолия Якунина, такая "прозрачность" поможет бороться с коррупцией и пьянством. Кроме того, новые кабинеты будут более комфортны и удобны для работы сотрудников.

Начальник столичной полиции добавил, что в городе планируется построить около 40 новых отделов. "Все отделы будут строиться по новым проектам с учетом европейских стандартов", – отметил Якунин.

Также планируется создать новое подразделение, которое будет активно взаимодействовать с региональными отделами по всей России, сообщает телеканал "Москва 24". Необходимость его создания вызвана тем, что почти половина преступлений в Москве совершается иногородними.