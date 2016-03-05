В столице выбрали "Гордость полиции"

В столице прошел финал конкурса "Краса полиции"

В столичном главке МВД выбрали "Гордость московской полиции", конкурс прошел на сцене театра "Новая опера".

Ранее были промежуточные этапы, во время которых участницы демонстрировали уровень владения табельным оружием и вождения патрульной автомашины, умение применять приемы борьбы и знание правовых аспектов служебной деятельности. Также жюри оценивало портфолио конкурсанток и авторские эссе на тему "Почему я выбрала службу в органах внутренних дел". Всего в финал вышли 12 участниц из 42.

Участницы прошли два последних этапа конкурса: интеллектуальный, в ходе которого они отвечали на вопросы, и творческий. Право объявить имя победительницы было предоставлено начальнику ГУ МВД России по Москве Анатолию Якунину и председателю жюри, народному артисту России Евгению Хорошевцеву. Обладательницей титула "Гордость московской полиции-2016" стала майор внутренней службы Юлия Мильшина.

Помимо основной номинации, еще была "Эрудиция московской полиции" (Юлия Беляева), "Талант московской полиции" "Анна Чуманкова", "Очарование московской полиции" (Светлана Турлай), "Грация московской полиции" (Ирина Комарова) и "Позитив московской полиции" (Ирина Зайцева). Приз жюри получила старший лейтенант полиции, сотрудник ОМОНа Ольга Щебрева.