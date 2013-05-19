Общественное телевидение начало работать в России

Фото: М24

В воскресенье, 19 мая, на территории России начало вещать Общественное телевидение. Новый федеральный канал появился бесплатно в сетях всех операторов кабельного, спутникового и IP-телевидения.

Первым в эфире был запущен 20-минутный блок новостей, далее зрителям представят программу "Большая страна" - рассказ о событиях за пределами Москвы. В 13.05 можно увидеть передачу "Нестандартная модель", предназначенную для тех, кто интересуется наукой, передовыми технологиями и бизнесом.

В 21.10 выйдет передача о деятельности гражданских активистов "Прав?Да!". А в 22.00 состоится выступление гендиректора Общественного телевидения Анатолия Лысенко.

Также сегодня в эфире – фильмы "Авось", "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен", "День учителя".

Напомним, что премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев учредил организацию "Общественное телевидение России" осенью прошлого года. Планировалось, что вещание начнется с 1 января 2013-го.

Новый телеканал будет освещать проблемы гражданского общества. Одним из основополагающих принципов Общественного телевидения является полная независимость от партийных позиций.

С идеей создать Общественное телевидение выступил в декабре 2011 года президент РФ. 17 апреля 2012 года был подписан указ о создании ОТР, а 18 июля был назначен руководитель создаваемого телеканала - им стал Анатолий Лысенко.