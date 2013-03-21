Анатолий Кучерена возглавил Общественный совет при МВД

Анатолий Кучерена. Фото: ИТАР-ТАСС

Член Общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена назначен председателем Общественного совета при МВД. За его кандидатуру проголосовали члены Совета.

Предыдущим главой Общественного совета был поэт Илья Резник, однако он был вынужден отказаться от этой должности после грубого нарушения правил дорожного движения на Кутузовском проспекте, сообщает "Интерфакс".

Для того чтобы победить, Кучерене было необходимо собрать более половины голосов Совета, то есть как минимум 18.

Стоит отметить, что Анатолий Кучерена уже входит в общественные советы (ОС) практически всех силовых министерств и возглавляет комиссию Общественной палаты по контролю за силовиками.

Общественный совет при МВД был создан в 2011 году указом президента России. Как отмечает пресс-служба МВД, в состав Совета входят люди, "которые имеют значительный жизненный опыт и заслуженный авторитет, могут способствовать воспитанию и образованию сотрудников, нести в общество лучшие образцы культуры и искусств – известные правозащитники, видные деятели образования, науки и искусства, представители традиционных религиозных конфессий, СМИ".