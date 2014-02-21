Анатолий Чубайс рассказал об управлении инновациями

Анатолий Чубайс рассказал об инновациях в современном мире

В кампусе Московской школы управления "Сколково" с лекцией "Управление инновациями в России и мире" выступил политический деятель и бизнесмен Анатолий Чубайс. В рамках проекта Speakers Night он рассказал рассказал об инновациях в современном мире, новых рынках, глобальных вызовах, традиционном и инновационном развитии экономики, а также поделился секретами профессиональных успехов. Сетевое издание M24.ru провело онлайн-трансляцию мероприятия.

Анатолий Чубайс - топ-менеджер, политик, экономист, государственный деятель, председатель правления ОАО "Роснано", член координационного совета Московской школы управления "Сколково". Возглавляет комитет по инновационной политике Российского союза промышленников и предпринимателей. Один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов, в частности, ваучерной приватизации, а также реформы российской электроэнергетической системы в 2000-х годах.

Родился 16 июня 1955 года в городе Борисов Минской области Белоруссии. После школы поступил в Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, а затем окончил Московский энергетический институт, где получил ученую степень кандидата экономических наук.

С начала 90-х Анатолий Чубайс занимает ключевые посты в политике и должности в государственных компаниях. С июня 1992 года - заместитель председателя правительства России. С ноября 1994 по январь 1996 года – первый заместитель председателя правительства РФ по вопросам экономической и финансовой политики. В июле 1996 года назначен руководителем администрации президента РФ. С марта 1997 года – первый заместитель председателя правительства РФ и одновременно министр финансов РФ. С апреля 1998 года по июнь 2008 года – председатель правления РАО "ЕЭС России". С сентября 2008 года – генеральный директор Российской корпорации нанотехнологий.

Сколково

Московская школа управления "Сколково" - крупнейшая частная бизнес-школа в России. Основана в 2006 году представителями 18 крупнейших российских и зарубежных компаний и частными лицами - лидерами в отраслях нефтегазовой промышленности, металлургии, энергетики, инвестиций, банковского дела, страхования. Школа работает на принципах частно-государственного партнерства. Председателем международного попечительского совета является председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. При этом финансирование школы осуществляется исключительно за счет текущей коммерческой деятельности и средств частных инвесторов.

Сообщество "Сколково" объединяет крупнейшие российские и международные корпорации, представителей среднего и малого бизнеса, органы государственной власти. Образовательный продукт рассчитан на слушателей, готовых к вызовам рынка, стремящихся уверенно чувствовать себя в реалиях глобальной экономики.

О проекте Speakers Nights

Speakers Nights – совместный проект Московской школы управления "Сколково" и Американской торговой палаты в России. Представляет собой серию лекций в режиме диалога, которые проводят для слушателей "Сколково" успешные представители мира бизнеса, искусства, политики и спорта.

Имена, названия и понятия, упоминавшиеся в лекции

Стив Джобс - американский предприниматель, один из основателей корпорации Apple, признанный пионер эры IT-технологий. Родился 24 февраля 1955 г. в Сан-Франциско (Калифорния), умер от рака 5 октября 2011 г. в Пало-Альто (Калифорния). После школы с 1972 по 1974 год получал образование в Рид-колледже - частном гуманитарном университете, одном из самых дорогих в Америке, который так и не окончил, увлекшись дзэн-буддизмом.

В конце 1970-х годов Стив Джобс и его друг Стив Возняк разработали один из первых персональных компьютеров, обладавший большим коммерческим потенциалом. Компьютер Apple II стал первым массовым продуктом компании Apple, созданной по инициативе Стива Джобса. Позже Джобс увидел коммерческий потенциал графического интерфейса, управляемого мышью, что привело к появлению компьютеров Apple Lisa и - год спустя - Macintosh (Mac).

За свои изобретения Джобс был удостоен национальной медали США в области технологий и инноваций (1985 г.) и премии Джефферсона (1987 г.)

До 2011 года Джобс был председателем совета директоров и генеральным директором компании Apple. Также был одним из основателей и руководителем киностудии Pixar.

Йозеф Шумпетер (1883-1950) - австрийский и американский экономист, политолог, социолог и историк экономической мысли. Популяризировал термины "креативное разрушение" в экономике и "элитарная демократия" в политологии. Особое внимание уделял проблемам динамического развития рыночной системы и факторам, обеспечивающим прогресс и экономический рост. Согласно Шумпетеру, экономическая динамика основана на распространении нововведений в различных сферах хозяйственной жизни, результатом чего является влияние на экономические процессы или непосредственно на продукцию.

В 1986 году в честь заслуг экономиста и для изучения его творчества было создано "Международное общество Йозефа Шумпетера"; в 2001 году в Берлине основан Институт Шумпетера. Часть личной библиотеки ученого хранится в токийском университете Хитоцубаси.

Николай Кондратьев - (1892-1938) — российский и советский экономист. Основоположник теории экономических циклов, известной как "циклы Кондратьева". Теоретически обосновал "новую экономическую политику" в СССР. Арестован НКВД в 1930 по ложному обвинению и впоследствии расстрелян.

Согласно теории больших циклов Кондратьева, войны и революции возникают на почве реальных, и прежде всего экономических условий, повышения темпа и напряжения конъюнктуры экономической жизни, обострения экономической конкуренции за рынки и сырье. Социальные потрясения возникают легче всего именно в период бурного натиска новых экономических сил.

Кондратьев был единственным ученым, точно предсказавшим еще в середине 1920-х годов время и характер большой депрессии 1929 г. и нескольких последующих кризисов меньшего масштаба. Предсказание было основано на понимании ученым вероятностной картины смены отдельных фаз периодов в новейшей истории главных капиталистических стран. Ему удалось охарактеризовать большие циклы подъема и упадка и их чередование по закономерности, которую он описал математическими формулами в статье "Большие циклы конъюнктуры" в 1925 году.

Элвин Тоффлер (4 октября 1928 года) — американский социолог и футуролог, один из авторов концепции постиндустриального общества. В его основных работах проводится тезис о том, что человечество переходит к новой технологической революции (сверхиндустриальной), то есть на смену первой волне (аграрное общество) и второй (индустриальное общество) приходит новая, ведущая к созданию информационного (или постиндустриального) общества.

В результате интеллектуальной революции, согласно теории Тоффлера, информация сможет заменить огромное количество материальных ресурсов и стать основным материалом для рабочих, свободно объединяющихся в ассоциации. Массовое потребление позволит приобретать дешевую, нацеленную на конкретного покупателя продукцию, распределяемую по малым нишам. Границы между продавцом или производителем товара и покупателем стираются — человек, являющийся одновременно производителем и потребителем, сможет сам удовлетворить все свои потребности.

"Футурошок" — дебютная книга Тоффлера, вышедшая в 1970 году. "Шоком будущего" автор называет психологическую реакцию человека или общества на стремительные и радикальные изменения в его окружении, вызванные ускорением темпов технологического и социального прогресса.

Постиндустриальное общество - общество, в экономике которого преобладает инновационный сектор с высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний, высокой долей в ВВП инновационных услуг, а также конкуренцией во всех видах экономики и других сферах. Движущей силой экономики становятся научные разработки. Наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и творческий подход работника. Главные отличительные черты постиндустриального общества от индустриального — очень высокая производительность труда, высокое качество жизни, преобладающий сектор инновационной экономики с высокими технологиями и венчурным бизнесом.

В России на сегодня промышленность и экономика остаются в значительной степени сырьевыми. Насыщение внутренних рынков промышленными товарами и продукцией происходит не за счет высокой производительности труда, а за счет преобладания их импорта над экспортом.

В современном значении термин впервые был применен в конце 1950-х годов, а широкое признание концепция постиндустриального общества получила в результате работ профессора Гарвардского университета Дэниела Белла, в частности, после выхода в 1973 году его книги "Грядущее постиндустриальное общество". В основе концепции - разделение всего общественного развития на три этапа: аграрное (доиндустриальное) общество, где определяющей являлась сельскохозяйственная сфера, а главными структурами — церковь и армия; индустриальное с определяющей ролью промышленности и главными структурами — корпорацией и фирмой; постиндустриальное, в котором главная роль отводится теоретическим знаниям, а главной структурой является университет как место их производства и накопления.

Уильям Баумол (1922 г.) - американский экономист, доктор философии Лондонского университета, профессор Принстонского университета, президент Американской экономической ассоциации (1981), президент Международного атлантического экономического общества (1985-86). Лауреат премии Джона Коммонса (1977) и премии Фрэнка Сейдмана (1987).

Основные произведения: "Экономическая теория и исследование операций"; "Исполнительские искусства. Экономическая дилемма"; "Микротеория: применение и истоки", а также "Микротеория инновационного предпринимательства" - книга закладывает основы новой теории, отражающей значение инновационного предпринимателя для экономического роста и процветания.

Александр Анчишкин (1933) - советский экономист, член-корреспондент АН СССР (1976). В 1956 окончил МГУ. С 1971 г. - заведующий отделом народно-хозяйственного прогнозирования Центрального экономико-математического института АН СССР, одновременно заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике по проблемам научно-технического и социально-экономического прогнозирования. Основные труды посвящены теории социалистического воспроизводства и макроэкономическому моделированию.

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (до 1991 года - Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса АН СССР) - специализированное экономическое научно-исследовательское учреждение. Основан в 1986 г. на базе ряда научных подразделений ЦЭМИ АН СССР как головная организация разработки социально-экономических разделов комплексных программ научно-технического прогресса СССР на 20 лет.

Среди главных задач института - разработка комплексных прогнозов развития экономики страны; прогнозно-аналитические исследования в интересах крупных хозяйствующих субъектов (РАО ЕЭС, РАО "Газпром" и т.п.) и органов государственного управления РФ (Государственная Дума РФ, Минтопэнерго РФ, Федеральная дорожная служба РФ и т.п.)

Михаил Горбачев (1931) - советский, российский государственный, политический и общественный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент СССР. Лауреат Нобелевской премии мира 1990 года. Входит в список 100 самых изученных личностей в истории.

Среди ключевых исторических моментов, связанных с периодом деятельности Горбачева, - окончание холодной войны; масштабная попытка реформирования советской системы (перестройка); введение в СССР политики гласности, свободы слова и печати, демократических выборов; вывод советских войск из Афганистана (1989); отказ от государственного статуса коммунистической идеологии и преследования инакомыслящих; распад СССР и Варшавского блока, переход большинства социалистических стран к рыночной экономике и демократии.

Хай-тек ( от англ. high technology, high tech, hi-tech) - высокие технологии, наиболее новые и прогрессивные технологии современности.

Королев Сергей Павлович (1906-1966) - советский ученый, конструктор и организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР, основоположник практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения. Создатель советской ракетно-космической техники, которая обеспечила стратегический паритет и сделала СССР передовой ракетно-космической державой. Благодаря реализации его идей был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта Юрия Гагарина.

Андрей Раппопорт (1963) - президент Московской школы управления "Сколково", первый заместитель председателя правления ОАО "Роснано". В 1989 году окончил экономический факультет Донецкого государственного университета по специальности "Планирование народного хозяйства, экономист". В 2004 году учился на факультете повышения квалификации преподавателей и специалистов ГОУ ВПО Московского энергетического института по теме "Проблемы современной электроэнергетики". В 1997 году защитил диссертацию в Институте социологии РАН по специальности "Социология управления" — кандидат социологических наук. С 1991 по 1996 год - председатель правления КИБ "Альфа-Банк"; 1997-1998 - первый вице-президент объединенной компании "Юкос-Роспром"; с 1998 по 2004 год был заместителем председателя правления ОАО РАО "ЕЭС России". Лауреат премии правительства Российской Федерации 2009 года в области науки и техники — за создание принципиально новой высокоэффективной системы криообеспечения для силовых высокотемпературных сверхпроводящих систем различного назначения.

Гайдаровский форум ― ежегодная дискуссионная площадка для российских и зарубежных специалистов, представителей государственных, бизнес-структур, а также непосредственных участников экономических и политических процессов. На форуме обсуждаются актуальные вопросы, которые касаются проблем модернизации российской экономики и глобальных процессов, проходящих в мире. Первый Гайдаровский форум "Россия и мир: в поисках инновационной стратегии" прошел в марте 2011 года.

Темы форумов объединяет не только масштабный подход к обсуждению экономической модернизации России, но и обращение к наследию Егора Гайдара - российского государственного и политического деятеля, экономиста, одного из основных руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Создана в 1948 под названием Организация европейского экономического сотрудничества для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. Генеральный секретарь (с 2006) — Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика). Руководящим органом ОЭСР является совет представителей стран — членов организации. Все решения в нем принимаются на основе консенсуса.

Хеликоптер вью – "с высоты птичьего полета".

Девальвация (от лат. de - приставка, означающая движение вниз, понижение, и valeo - имею значение, стою) - официальное понижение стоимости денежных единиц. 17 августа 1998 года в связи с экономическим кризисом в России было объявлено о решении девальвировать рубль, введении одностороннего моратория на банковские расчеты с Западом, надлежащее погашение государственных облигаций и о замораживании счетов частных банков.

Экспортный драйвер – двигатель экспорта.

Флэп - биржевой термин, означает период времени, в течение которого цена не повышается и не падает.

Силиконовая долина (Кремниевая долина) - юго-западная часть консолидированного метрополитенского статистического ареала Сан-Франциско в штате Калифорния (США), отличается большой плотностью высокотехнологичных компаний, связанных с разработкой и производством компьютеров и их составляющих, особенно микропроцессоров, а также программного обеспечения, устройств мобильной связи, биотехнологии и т. п.

Возникновение и развитие этого технологического центра связано с сосредоточением ведущих университетов, крупных городов на расстоянии менее часа езды, источников финансирования новых компаний, а также климатом средиземноморского типа.

Несмотря на создание других инновационных кластеров в США и других странах, Силиконовая долина остается ведущим центром такого рода и получает треть всех венчурных капиталовложений, которые делаются в США.

Йорма Олилла (1950) – председатель правления и совета директоров корпорации Nokia, который в корне изменил сферу ее деятельности и технологии управления, а так же вывел ее в мировые лидеры по производству мобильных телефонов и телекоммуникаций. Под руководством Йормы Олилла в период с 1995 по 1999 год показатели продаж корпорации Nokia выросли в 3 раза, прибыль – в 5 раз, а стоимость акций – в 25 раз. Стоит отметить, что Йорма Олилла получил в наследство хозяйство, находившееся на грани банкротства. Немалую роль в этом сыграл общий спад финской экономики.

Сегодня продукция Nokia пользуется спросом более чем в 150 странах мира. Финская транснациональная компания производит мобильные телефоны, смартфоны, а также телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. С 2000-х годов по 2011 год Nokia занимала крупнейшую долю на рынке мобильных телефонов, по состоянию на 2012 год — второе место с долей 19% (после Samsung с 22 %).

Эско Ахо (1954) - финский политический деятель, премьер-министр Финляндии в 1991—1995 годах. Возглавлял партию Финляндский центр с 1990 по 2002 год.

Бином Ньютона — сложная формула для разложения на отдельные слагаемые целой неотрицательной степени суммы двух переменных.

Rocket science – в общей лексике: ядерная физика; в разговорном варианте - нечто сложное, требующее неординарных умственных усилий.

Нанотехнологии — это технологии работы с веществом на уровне отдельных атомов. Одноименная область фундаментальной и прикладной науки и техники имеет дело с методами производства и применения продуктов с заданной атомной структурой путем контролируемого манипулирования отдельными атомами и молекулами.

Биотехнологии позволяют производить необходимые человеку продукты и материалы с помощью живых организмов, культивируемых клеток и биологических процессов. Биотехнологии выгоднее обычных: они более производительны, экологически чисты и не требуют химических реактивов, отравляющих среду и т.д. Объектами биотехнологии являются многочисленные представители групп живых организмов — микроорганизмы (вирусы, бактерии, дрожжи и др.), растения, животные, а также изолированные из них клетки и субклеточные структуры. Биотехнология базируется на протекающих в живых системах физиолого-биохимических процессах, в результате которых осуществляются выделение энергии, синтез и расщепление продуктов метаболизма, формирование химических и структурных компонентов клетки.

Главные направления биотехнологии: производство с помощью микроорганизмов биологически активных соединений (ферментов, витаминов, гормональных препаратов), лекарственных препаратов (антибиотиков, вакцин, сывороток, высокоспецифичных антител и др.); применение биологических методов борьбы с загрязнением окружающей среды (биологическая очистка сточных вод, загрязнений почвы и т. и.) и для защиты растений от вредителей и болезней; создание новых полезных штаммов микроорганизмов, сортов растений, пород животных и т. п.

ОАО "РОСНАНО" - создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом.

Адресная доставка лекарств - метод (процесс) введения фармацевтических препаратов для достижения терапевтического эффекта. Чтобы лекарство было эффективным, важно, чтобы его молекулы попали к нужным клеткам: антидепрессанты - в мозг, противовоспалительные средства - в места воспалений, антираковые препараты - в опухоль и т. д. Направленный транспорт лекарств в очаг развития патологического процесса позволяет добиться повышения эффективности уже существующей лекарственной терапии. Такая адресная доставка обеспечивает более эффективное действие лекарства и сохраняет окружающие ткани. Для нее служат нанокапсулы или векторы для генной терапии.

Наночастицы-лекари должны выполнить несколько последовательных задач: найти в организме клетки-мишени, пройти через все барьеры, доставить к ним субстанцию для лечения или диагностики, затем проникнуть внутрь клетки и выгрузить содержимое. После выполнения задачи наночастицы распадаются на части и покидают организм. Мировой объем продаж лекарств с модифицированной системой доставки в настоящее время составляет 20% от общего объема рынка фармпрепаратов.

В России разработки систем адресной доставки ведутся по двум направлениям: пассивный направленный транспорт (облегченное преодоление естественных барьеров) и специфическая доставка ("узнавание" патологической ткани), что отвечает мировому уровню развития исследований в этой области.

IPO - первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц. Продажа акций может осуществляться как путем размещения дополнительного выпуска акций путем открытой подписки, так и путем публичной продажи акций существующего выпуска.

Next big thing – устойчивое выражение, означающее прорыв, последнее слово в технике, науке и т. п., "последний писк"; новое повальное увлечение чем-либо.

Тренд (от англ. trend - тенденция) - основная тенденция, направление развития процесса, явления. Имеет математическое выражение. Тренды могут быть описаны различными уравнениями — линейными, логарифмическими, степенными и т. д.

Андрей Шаронов (1964) - ректор Московской школы управления "Сколково", в прошлом заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики, заместитель министра экономического развития и торговли и председатель госкомитета РФ по делам молодежи.

Литий-ионный аккумулятор - тип электрического аккумулятора, широко распространен в современной бытовой электронной технике и находит свое применение в качестве источника энергии в электромобилях и накопителях энергии в энергетических системах. Это самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах, как сотовые телефоны, ноутбуки, электромобили, цифровые фотоаппараты и видеокамеры. Первый литий-ионный аккумулятор выпустила корпорация Sony в 1991 году.

"Лиотех" - завод по производству аккумуляторов с использованием наноструктурированного катодного материала литий-железо-фосфата (LiFePO4). Открыт в Новосибирской области на территории промышленно-логистического парка "Толмачево" в 2011 году.

Углеродное волокно — материал, состоящий из тонких нитей диаметром от 5 до 15 микрон, образованных преимущественно атомами углерода. Атомы углерода объединены в микроскопические кристаллы, выровненные параллельно друг другу. Выравнивание кристаллов придает волокну большую прочность на растяжение. Углеродные волокна характеризуются высокой силой натяжения, низким удельным весом, низким коэффициентом температурного расширения и химической инертностью. Углеродное волокно используется для производства углепластиков или карбона – это материал высокой прочности, обладающий малой массой; часто - прочнее стали, но гораздо легче ее.

"Резать косты" – в бизнесе: бороться с кризисом путем сокращения расходов.

Билл Гейтс (1955) - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и крупнейший акционер компании Microsoft. Стоял во главе Microsoft до июня 2008 года, после ухода с руководящего поста остался в должности неисполнительного председателя совета директоров. Является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Журнал Forbes признавал Билла Гейтса самым богатым человеком планеты в период с 1996 по 2007 год и в 2009 году. Его состояние в сентябре 2012 года оценивалось в 66 млрд долларов, причем выросло за предыдущий год на 7 млрд долларов. 19 раз подряд Гейтс был признан самым богатым американцем и вторым в мире - его обошел на 8 млрд. мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу. 17 мая 2013 года по рейтингу Bloomberg Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека на Земле.

Более $28 млрд с 1994 по 2010 год Гейтс направил на благотворительность, в этой сфере он также занимает одну из лидирующих позиций. Кроме того, в 2010 году предприниматель обратился ко всем миллиардерам с предложением передать половину их состояния на благотворительную деятельность.

Билл Гейтс – автор популярных книг: "Дорога в будущее", "Бизнес со скоростью мысли"; за свою деятельность удостоен ордена Ацтекского орла и национальной медали США в области технологий и инноваций.

Стивен Балмер (1956) — генеральный директор корпорации Microsoft с января 2000 года. В 2011 году он, будучи наемным работником, обладал состоянием в $14,5 млрд, что по данным журнала Forbes соответствует 46 месту в списке богатейших людей планеты, и первому в списке богатейших людей не являющихся собственниками бизнеса или их родственниками. Балмер стал первым миллиардером в мире, обязанным своим состоянием опционам, полученным от своего работодателя — корпорации Microsoft, в которой он не был ни основателем, ни родственником основателя.

Коммерциализация - подчинение деятельности целям извлечения прибыли.

Монетизация - процесс конвертации чего-либо в законное платежное средство.

DCF (от англ. Discounted Cash Flow - дисконтированный денежный поток) - методика оценки, используемая для анализа привлекательности определенной инвестиционной возможности. Анализ дисконтированных денежных потоков (DCF) использует предполагаемые будущие свободные денежные потоки и дисконтирует их (чаще всего с использованием средневзвешенной стоимости капитала, WACC), чтобы получить их настоящую стоимость, которая используется для оценки потенциала инвестиций.

Кэш-флоу (англ. Cash Flow) - денежный поток или поток наличных денег - одно из важнейших понятий современного финансового анализа, финансового планирования и управления финансами. Для оценки изменения, динамики финансового положения предприятия под кэш-флоу понимается план движения денежных средств предприятия, учитывающий все поступления денежных средств и платежи. Используется для бюджетирования деятельности предприятия, при составлении бизнес-плана, разработке бюджета движения денежных средств.

Под кэш-флоу понимают также отчет о движении денежных средств, в котором отражаются все имевшие место в прошлом поступления (притоки) денежных средств и их расходование (отток денежных средств).

Market Cap - сумма стоимости всех акций компании.

NASDAQ (сокр. от англ. National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам) - американский внебиржевой рынок, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний (производство электроники, программного обеспечения и т. п.). Одна из трeх основных фондовых бирж США (наряду с NYSE и AMEX).

Targeting delivery – адресная доставка.

ООО "Байнд" - компания в Московской области, совместно с материнской компанией BIND Therapeutics (США) занимается разработкой серии лекарственных препаратов на основе наноплатформы адресной доставки BIND Accurins™. BIND Accurins™ - технологическая платформа для создания новых лекарственных средств на основе самосборки наночастиц из смеси гетерополимеров, позволяет выпускать лекарственные препараты с улучшенной фармакокинетикой и биодоступностью, сниженной токсичностью.

Компания BIND Therapeutics разрабатывает новый класс терапевтических агентов направленного действия в очаге заболевания под названием Accurins™. Они повышают эффективность лечения рака и других патологических состояний. Среди разработок: препарат для адресной терапии рака (BIND-014), а также ряд других противораковых, противовоспалительных и сердечно-сосудистых лекарственных препаратов.

Twitter (англ. twit - "чирикать", "щебетать", "болтать") - сервис для публичного обмена короткими (до 140 символов) сообщениями при помощи веб-интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних программ-клиентов.

Созданный Джеком Дорси в 2006 году, Twitter вскоре завоевал популярность во всем мире. По состоянию на 1 января 2011 года сервис насчитывал более 200 млн пользователей. 100 миллионов пользователей проявляют активность хотя бы раз в месяц, из них 50 миллионов пользуются Twitter ежедневно. В 2010 году доход компании Twitter Inc составил 45 миллионов долларов (с продаж онлайн-рекламы).

ОАО "РВК" (Российская венчурная компания) - один из ключевых инструментов государства в деле построения национальной инновационной системы. Создана в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации в 2006 году и полностью находится в собственности государства. Размер уставного капитала — 30 млрд рублей. Генеральный директор ОАО "РВК" Игорь Агамирзян также входит в состав попечительского совета фонда "Сколково".

РВК вкладывает средства через частные венчурные фонды, создаваемые совместно с частными инвесторами. Приоритетные направления инвестирования: безопасность и противодействие терроризму; живые системы (биотехнологии, медицинские технологии и медицинское оборудование); индустрия наносистем и материалов; информационно-телекоммуникационные системы; рациональное природопользование; транспортные, авиационные и космические системы; энергетика и энергосбережение.

Венчурные инвестиции (от англ. venture - "рискованное начинание") подразумевают вложение денег в перспективный инновационный бизнес, который еще не имеет доступа на фондовый рынок.

Майкл Рубенс Блумберг (1942 г.р.) - бизнесмен и 108-й мэр Нью-Йорка. Входит в число самых богатых людей мира по версии Forbes, в 2013 году занимал днсятое место с состоянием в 31 млрд долларов. Учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg.

Клаус Мартин Шваб (1938 г.р.) - швейцарский экономист, основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе.

Стартап или стартап-компания (от англ. start-up — запускать) — недавно созданная компания, которая находится в стадии развития или исследования перспективных рынков. Новые проекты в отраслях высоких технологий часто называют хайтек-стартап. Термин "стартап" применяется для всех отраслей экономики. На примере сферы информационных технологий и интернет-проектов это новые компании, которые только появляются или планируются к созданию. IT-стартапы не привязаны к агрессивным маркетинговым и пиар-методам, направленным на быструю раскрутку фирмы.

Рrivate equity fund – фонд прямых инвестиций. Как правило предназначен для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Обычно это общество с ограниченной ответственностью с фиксированным сроком действия.

LP (limited partnership) - товарищество с ограниченной ответственностью.

Track record - послужной список, опыт, репутация.

Алексей Миллер (1962 г.р.) - председатель правления и заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром". Кандидат экономических наук.

Владимир Якунин (1948 г.р.) - государственный деятель и управленец, президент ОАО "Российские железные дороги" с 14 июня 2005 года.

Сергей Кириенко (1962 г.р.) - государственный и политический деятель, с апреля по август 1998 года — председатель правительства России. Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Экзиты (англ.) – выходы.

Коуч - специалист, который профессионально помогает другим людям достигать поставленных целей в личной и профессиональной сферах жизни, тренер.

Программа Executive MBA - 18-месячная модульная программа для топ-менеджеров и собственников бизнеса. Программа состоит из 17 модулей, включая 2 международных – в Китае и США. В ходе обучения преимущество отдается активным методам обучения в группах (проекты, бизнес-имитации, ролевые игры). Обучение посредством решения реальных проектных задач обеспечивает тесную связь с практикой реального бизнеса.

Мессианский, мессианство - вера в особую, спасительную роль, в мессию какого либо народа.

Intel – компания, производящая электронные устройства и компьютерные компоненты от чипсетов и микросхем до процессоров.

Углеродные нанотрубки - протяженные цилиндрические структуры, сформированные из атомов углерода, диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров. Применяются в микроэлектронике, для создания соединений между биологическими нейронами и электронными устройствами в новейших нейрокомпьютерных разработках; в медицине и оптике (светодиоды).

Аддитив (англ.) – добавка.

Bayer - немецкая химическая и фармацевтическая компания, основанная в 1863 году. Аспирин - исходно бренд Bayer - принес компании широкую известность.

IP-адрес - уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу IP. В сети Интернет требуется глобальная уникальность адреса; в случае работы в локальной сети требуется уникальность адреса в пределах сети.

Нанокерамика - керамический наноструктурный материал на основе оксидов, карбидов, нитридов, боридов и других неорганических соединений, состоящий из кристаллитов (зерен) со средним размером до 100 нм. Применяется в электронной, оборонной, химической, нефтегазовой и медицинской промышленности.

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd - "толпа", funding - "финансирование") - коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. Сбор средств может служить для различных целей: помощь пострадавшим от стихийных бедствий, поддержка со стороны болельщиков, поддержка политических кампаний или творческих проектов, финансирование стартап-компаний и малого бизнеса, получение прибыли от совместных инвестиций и многого другого.

В краудфандинге изначально заявляется цель, определяется необходимая денежная сумма, составляется калькуляция всех расходов, а информация по ходу сбора средств находится в открытом доступе для всех желающих.

Краудсорсинг (от англ. crowd — "толпа" и sourcing — "использование ресурсов") — передача некоторых производственных функций неопределенному кругу лиц, решение общественно значимых задач силами добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий.

Network-инновации – сетевые инновации.

Foundry (англ.) – кузница, литейная.

Growth stage (англ.) – стадия роста.

KPI (англ. Key Performance Indicators) - ключевые показатели эффективности деятельности подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении стратегических и тактических (операционных) целей.

ARR (англ. Account Rate of Return) - коэффициент эффективности инвестиций - показатель статической финансовой оценки проекта. Данный коэффициент называют также учетной нормой прибыли или коэффициентом рентабельности проекта.

NPV (англ. Net Present Value, NPV) - понятие чистой приведенной стоимости - широко используется в инвестиционном анализе для оценки различных видов капиталовложений. NPV – это сумма предполагаемого потока платежей, приведенная к текущей (на настоящий момент времени) стоимости.

Bitcoin (от англ. bit — "бит" и coin — "монета") — система электронных денег, использующая одноименную цифровую валюту, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой.

Бильдербергский клуб - неофициальная ежегодная конференция, состоящая примерно из 130 участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в области политики, бизнеса и банковского дела, а также главами ведущих западных СМИ. Вход на конференцию - только по личным приглашениям. Из-за секретности заседаний различные группы конспирологов часто заявляют, что клуб тайно управляет миром.

Герман Греф (1964 г.р.)- российский государственный деятель, президент и председатель правления Сберегательного банка Российской Федерации, бывший Министр экономического развития и торговли Российской Федерации (2000—2007). Член попечительского совета российского совета по международным делам (2011 — по настоящее время). Бывший председатель К=комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Председатель совета Центра стратегических разработок.

Quantitative easing (англ. количественное смягчение) - нетрадиционная монетарная политика, используемая центральными банками для стимулирования национальных экономик, когда традиционные монетарные политики в связи с рядом факторов являются неэффективными или недостаточно эффективными. При количественном смягчении центральный банк покупает или берет в обеспечение финансовые активы для впрыска определенного количества денег в экономику, тогда как при традиционной монетарной политике ЦБ покупает или продает государственные облигации для сохранения рыночных ставок процента на определенном целевом уровне.

Алан Гринспен (1926 г.р.) - американский экономист. Председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США на протяжении 18,5 лет (1987—2006).

Бен Бернанке (1953 г.р.) - американский экономист еврейского происхождения. Занимал пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы США с февраля 2006 года до февраля 2014 года, председатель совета экономических экспертов при Белом доме, прозвище "Вертолет Бен" (Helicopter Ben) — за упоминание идеи Милтона Фридмана о том, что иногда в условиях кризиса "разбрасывание денег с вертолета" может быть полезным для борьбы с дефляцией. Журнал Time признал Бернанке человеком года 2009.

Lehman Brothers - американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. Основан в 1850 году в Монтгомери (Алабама) выходцами из Баварии — Генри, Эммануэлем и Мейером Леманами. Обанкротился в 2008 году.

Бреттон-Вудская система - международная система организации денежных отношений и торговых расчетов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года. Сменила финансовую систему, основанную на "золотом стандарте". Названа от имени курорта Бреттон-Вудс в штате Нью-Гэмпшир, США. Конференция положила начало таким организациям, как Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международный валютный фонд (МВФ). Доллар США стал одним из видов мировых денег, наряду с золотом.

Пеноситал – пеностекло, разработанное специально для использования в жилищном строительстве. Универсальный теплоизолятор, один из самых прочных и инертных неорганических материалов. Оставить на нем царапины может только алмаз и специальные высокопрочные сплавы.

