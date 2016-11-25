"Человек-паук" Ален Робер покорил небоскреб в Барселоне

Фото: ТАСС/АP/Manu Fernandez

Известный французский скалолаз Ален Робер без снаряжения взобрался на небоскреб в Барселоне, сообщает ТАСС. 38-этажное здание Агбар высотой 145 метров он уже покорял в 2006 и 2007 годах.

Робер известен под псевдонимом "человек-паук" за его восхождения на высотные дома без страховки. Ранее 54-летний скалолаз успел взобраться на башню компании Total в Париже, Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве, самое высокое здание в мире – небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае.

Он намерен покорять здания до 65-70 лет. Его достижения вносили в Книгу рекордов Гиннесса в 2008, 2010 и 2011 годах.

В 2014 году скалолаз Ален Робер покорил двухсотметровый бизнес-центр в Екатеринбурге с говорящим названием "Высоцкий". На это у него ушло два часа. Правда, тогда французу пришлось использовать страховку. Рисковать ему запретила администрация города.