28 апреля 2017, 15:05

Шоу-бизнес

Магнолии Лебнера зацвели в "Аптекарском огороде"

Фото: Пресс-служба "Аптекарского огорода"

Первыми в столице цветками магнолий могут полюбоваться посетители Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Ароматные бело-розовые цветки магнолии Лебнера сорта "Леонард Мессел" по форме напоминают раскрывшиеся тюльпаны. Они представлены на Магнолиевом участке рядом с Пальмовой оранжереей. Ожидается, что как только в столице установится теплая погода, их примеру последуют и другие магнолии, произрастающие на участке между Зеркальным каналом и старинным дубом Гофмана.

По словам директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, умелый уход и правильно воссозданный микроклимат позволяют теплолюбивым магнолиям пережить зимние морозы. Так как коллекция сада насчитывает множество видов и сортов этого экзотического растения, магнолии будут цвести здесь до самого лета.

Ретеюм также отметил, что в начале июня гости сада увидят в Субтропической оранжерее впечатляющие по своему размеру цветки Магнолии крупноцветковой.

В пресс-службе сада также сообщили, что с 12 по 19 мая в рамках XVII Весеннего фестиваля цветов в "Аптекарском огороде" состоится выставка "Бонсай – миниатюрные пейзажи из живых российских деревьев".

На выставке представят знакомые всем деревья и кустарники Средней полосы и юга России: яблони, дубы, березы, боярышник, красную смородину, выращенные и оформленные по традициям легендарной японской техники бонсай. Большинству деревьев уже несколько десятков лет, в ряде случаев – более 60, а по своим миниатюрным размерам они походят на обычные комнатные растения.

Подробнее о самых интересных экспонатах и дальнейших планах "Аптекарского огорода" – в интервью m24.ru рассказал директор ботанического сада Алексей Ретеюм.

Алексей Ретеюм Ботанический сад МГУ Аптекарский огород свежий воздух время с детьми

