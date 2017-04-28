Магнолии Лебнера зацвели в "Аптекарском огороде"

Фото: Пресс-служба "Аптекарского огорода"

Первыми в столице цветками магнолий могут полюбоваться посетители Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.

Ароматные бело-розовые цветки магнолии Лебнера сорта "Леонард Мессел" по форме напоминают раскрывшиеся тюльпаны. Они представлены на Магнолиевом участке рядом с Пальмовой оранжереей. Ожидается, что как только в столице установится теплая погода, их примеру последуют и другие магнолии, произрастающие на участке между Зеркальным каналом и старинным дубом Гофмана.

По словам директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, умелый уход и правильно воссозданный микроклимат позволяют теплолюбивым магнолиям пережить зимние морозы. Так как коллекция сада насчитывает множество видов и сортов этого экзотического растения, магнолии будут цвести здесь до самого лета.

Ретеюм также отметил, что в начале июня гости сада увидят в Субтропической оранжерее впечатляющие по своему размеру цветки Магнолии крупноцветковой.

