Актера Алексея Панина амнистировали по делу об оскорблении полицейского

Фото: ТАСС/ Денис Вышинский

Актер Алексей Панин был амнистирован Ленинским районным судом Петербурга по делу, возбужденному против него в связи с оскорблением полицейского, сообщает ТАСС.

Напомним, что в феврале 2015 года на актера завели уголовное дело в связи с оскорблениями в адрес сотрудника полиции. Актер пытался увидеться с дочерью около одного из отделов полиции города. Когда сотрудники опорного пункта попытались успокоить эмоционального отца, в ответ они услышали оскорбления.

Подобная перепалка с участием Панина произошла уже не в первый раз. До этого его приговорили к 10 суткам заключения за мелкое хулиганство. Тогда артист также пытался увидеться с дочерью и осаждал офис адвоката своей бывшей жены. Суд приговорил его к 30 тысячам рублей штрафа.

Сегодня же, 7 июля Суд применил к Панину акт амнистии к 70-летию Победы для прекращения уголовного преследования.

Менее двух недель назад, 26 июня, стало известно, что Алексей Панин был госпитализирован в психиатрическое отделение одной из клиник Москвы с диагнозом "острое психотическое состояние".