Власти впервые согласовали акцию "Русского марша" в районе Щукино

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Столичные власти согласовали две акции в рамках "Русского марша" 4 ноября. Они пройдут в районах Люблино и Щукино - по улицам Перерва и Маршала Василевского, сообщил M24.ru глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров.

"В районе Люблино акция согласована на 10 тысяч человек, в районе Щукино состоится шествие и демонстрация с участием до 5 тысяч человек", - отметил Майоров.

По его словам, 4 ноября в центре столицы пройдет еще одно мероприятие."В центре города, по Тверской улице, пройдет шествие в честь Дня народного единства, которое закончится митингом на Театральном проезде, количество согласованных участников - 20 тысяч человек", - добавил Алексей Майоров. Шествие в центре города пройдет с 14.00 до 17.00.

Ранее Алексей Майоров сообщил M24.ru, что власти получили восемь уведомлений о проведении "Русского марша" в День народного единства 4 ноября. "Один организатор уведомление потом снял, а остальным мы предложили пройтись по двум маршрутам, скомпоновав их приблизительно по предложенным целям, - пояснил чиновник. - Демушкин совместно с Шафиным подали два уведомления в одно и то же время в разных местах, поэтому мы им вчера подготовили ответ, о том, что в проведении мероприятия отказано, так как провести сразу в нескольких местах мероприятие невозможно".

Он добавил, что в городе в День народного единства будет много других мероприятий, как общественно-политических, так и концертных, спортивных и т.д. "Поэтому свободного пространства не так много", - добавил чиновник.

Напомним, ранее организатор "Русского марша" Дмитрий Демушкин заявил, что власти запретили националистам провести мероприятие 4 ноября. При этом заявка была подана 21 октября. В ней националисты указали более десяти возможных маршрутов шествия, в том числе по Люблинской набережной, Бульварному кольцу до проспекта Сахарова, в районе станции метро "Цветной бульвар" и улицы Трубная. Однако в мэрии эти маршруты отклонили.

При этом в начале октября мэрия также отклонила заявку националистов на проведение "Русского марша" в самом центре Москвы - от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Дмитрий Демушкин ежегодно просит московские власти согласовать шествие по центру. В Люблине "Русский марш" проводится по традиции в течение последних нескольких лет, в Щукине акция была организована впервые в 2013 году.