Власти впервые согласовали акцию "Русского марша" в районе Щукино

Фото: ТАСС/Вадим Жернов
Столичные власти согласовали две акции в рамках "Русского марша" 4 ноября. Они пройдут в районах Люблино и Щукино - по улицам Перерва и Маршала Василевского, сообщил M24.ru глава департамента региональной безопасности Алексей Майоров.
"В районе Люблино акция согласована на 10 тысяч человек, в районе Щукино состоится шествие и демонстрация с участием до 5 тысяч человек", - отметил Майоров.
По его словам, 4 ноября в центре столицы пройдет еще одно мероприятие."В центре города, по Тверской улице, пройдет шествие в честь Дня народного единства, которое закончится митингом на Театральном проезде, количество согласованных участников - 20 тысяч человек", - добавил Алексей Майоров. Шествие в центре города пройдет с 14.00 до 17.00.
Ранее Алексей Майоров сообщил M24.ru, что власти получили восемь уведомлений о проведении "Русского марша" в День народного единства 4 ноября. "Один организатор уведомление потом снял, а остальным мы предложили пройтись по двум маршрутам, скомпоновав их приблизительно по предложенным целям, - пояснил чиновник. - Демушкин совместно с Шафиным подали два уведомления в одно и то же время в разных местах, поэтому мы им вчера подготовили ответ, о том, что в проведении мероприятия отказано, так как провести сразу в нескольких местах мероприятие невозможно".
Он добавил, что в городе в День народного единства будет много других мероприятий, как общественно-политических, так и концертных, спортивных и т.д. "Поэтому свободного пространства не так много", - добавил чиновник.
Напомним, ранее организатор "Русского марша" Дмитрий Демушкин заявил, что власти запретили националистам провести мероприятие 4 ноября. При этом заявка была подана 21 октября. В ней националисты указали более десяти возможных маршрутов шествия, в том числе по Люблинской набережной, Бульварному кольцу до проспекта Сахарова, в районе станции метро "Цветной бульвар" и улицы Трубная. Однако в мэрии эти маршруты отклонили.
При этом в начале октября мэрия также отклонила заявку националистов на проведение "Русского марша" в самом центре Москвы - от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. Дмитрий Демушкин ежегодно просит московские власти согласовать шествие по центру. В Люблине "Русский марш" проводится по традиции в течение последних нескольких лет, в Щукине акция была организована впервые в 2013 году.
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАПраздник День народного единства отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года. Исторически этот праздник связан с окончанием в России Смутного времени.
1 ноября 1612 года народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В феврале 1613 года Земский собор избрал новым царем Михаила Романова - первого из династии Романовых.
В ноябре 2004 года депутаты Госдумы решили отменить праздник 7 ноября - годовщину октябрьского переворота и 12 декабря — День Конституции, и установить День народного единства. Парламентарии отметили, что ополчение Минина и Пожарского продемонстрировало образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе.
27 декабря 2004 года 4 ноября стал официальным праздником День народного единства.