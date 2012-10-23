Призывная кампания в Новой Москве проходит без сбоев - Челышев

Гостем студии телеканала "Москва 24" стал префект Троицкого и Новомосковского округов Алексей Челышев

Несмотря на некоторые трудности, призывная кампания в Новой Москве проходит согласно установленному графику, заявил в эфире телеканала "Москва 24" префект Троицкого и Новомосковского административных округов Алексей Челышев.

"Мы столкнулись с некоторыми трудностями в эту призывную кампанию, - признал Челышев, - прежде всего, они были вызваны вхождением в состав столицы, когда изменилась принятая ранее схема призыва. Но мы справились - в каждом поселении свои призывные комиссии. Они заседают в Бутово, в "старой" Москве.

Чиновник отметил, что призыв идет по графику, который планировался изначально.

"Каких-либо внештатных ситуаций и сбоев - нет", - резюмировал Челышев, выразив уверенность в том, что неплохо начавшаяся для Новой Москвы призывная кампания также удачно завершится.