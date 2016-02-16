У Алексея Немова не было никаких оснований лезть в драку

Гимнаст Алексей Немов подрался с активистами "СтопХама"

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов подрался с активистами общественного движения "СтопХам". Как сообщили в организации, драка произошла после того, как спортсмену сделали замечание за неправильную парковку во втором ряду, приклеили наклейку и попросили найти другое место для парковки.

Подробности инцидента в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал член Общественной палаты и лидер общественной организации "СтопХам" Дмитрий Чугунов.

"Многие уже просмотрели это видео. Могу однозначно сказать – монтажа там нет, все и так достаточно очевидно. Конечно, у Немова колоссальный позитивный бэкграунд, поэтому этот ролик и имеет такой резонанс", – объяснил Чугунов.

По словам Чугунова, у спортсмена не было никаких оснований лезть в драку, так как он действительно нарушил правила парковки. "Алексей четырежды пытался ударить наших активистов, поэтому их действия были продиктованы рамками самообороны", – пояснил Чугунов.

"Наша задача состоит в том, чтобы люди, просмотрев видео, сформировали свое мнение как поступать правильно, а как нет", – добавил Чугунов.

Алексей Немов – выдающийся российский спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион. В 2000 году Немов получил награду как лучший спортсмен планеты. За выдающиеся спортивные достижения имя Немова занесено в Книгу Рекордов Гиннеса. Сейчас является главным редактором журнала "Большой спорт".