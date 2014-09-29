Тиханович и Поплавская: Семейная история знаменитых "Верасов"

"Нераскрытые тайны": Счастливый случай Тихановича и Поплавской

Ядвига Поплавская и Александр Тиханович. Как рождаются сверхталанты? Как их выживали из ансамбля? За что Тиханович чуть не сел в тюрьму. Как артисты едва не потеряли единственную дочь? Песни-предсказания: что Тиханович и Поплавская сами себе напророчили? Об этом читайте в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

Молодые и безбашенные

1960-е годы. Эпоха переворота в мире музыки и в сознании человечества. Легендарный джазмен Луи Армстронг записывает великие хиты: "Go Down Moses"; пройдет совсем немного времени, и вместе с Барбарой Стрейзанд он споет сингл "Hello, Dolly!" и взлетит выше звезд с незабвенным хитом "What a Wonderful World".

Джаз уступит место року. В Великобритании родится Beatles, и через несколько месяцев великолепная четверка из Ливерпуля сведет с ума всю Европу. Отголоски музыкального сумасшествия пробьются даже через железный занавес.

Воспитанник Минского суворовского училища курсант Тихонович увлекался музыкой куда больше, чем учебой, но никак не мог попасть на концерт вожделенных «Битлов». Синица в руке в виде билета на выступление ультрамодной рок-группы из Польши в очередное увольнение привела Сашу Тихоновича с друзьями в Центральный дом культуры города Минска.

"Для меня это было откровение, и я решил для себя, что я буду именно так, я так и сказал: "Я так хочу", - вспоминает Народный артист Беларуси Александр Тиханович.

В это же самое время студентка Белорусской консерватории Ядвига Поплавская вместе с подружками сбегает с занятий на концерт нашумевшего коллектива "Песняры". Девчонки с академическим вокалом хихикают в предвкушении: "И что это за группа такая, о которой все говорят? Наверное, и петь-то не умеют".

Выступают Ядвига Поплавская и Александр Тихонович, 1988 год. Фото: ИТАР-ТАСС

"Я после концерта вышла обалдевшая. Я никогда не думала, что люди, которые с электрогитарами, казалось… Да, барабан, электрогитары, все это так громко – до какой степени все продумано, такие тонкие нюансы! Вокальная техника какая у них потрясающая! А интонация какая!", - рассказывает Народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская.

Они оба – Ядвига и Александр – еще не знают, что встретятся. А произойдет это совсем скоро. Случайность ли это будет? Или закономерность, предопределенная свыше? Как знать. Но их судьбы на всю жизнь объединит одна любовь на двоих – любовь к музыке.

Минск. 1970 год

После концерта "Песняров" мысль о создании своего коллектива не будет давать студентке Поплавской покоя. Девчачья группа станет ее заветной мечтой. Единомышленницы найдутся быстро. Оказывается, играть консерваторские гаммы и увертюры наскучило не только Ядвиге. На свой страх и риск юные анархистки наспех аранжируют народные песни и побегут в администрацию местной филармонии.

"И я думаю: Боже мой, неужели моя мечта сбывается! Девочки замечательные, молодцы, и все у них состоится. Тем более, что они просто фанатически преданы этой идее – сделать женский вокально-инструментальный ансамбль. У них есть пример – "Песняры", они грамотные, и все у них получится. Ну вот, таким образом появились женские "Верасы", - говорит Ядвига Поплавская.

Женское несчастье

От женских "Верасов" сейчас остались только плакаты. Солистка коллектива Ядвига Поплавская – девушка очень амбициозная, будет изо всех сил стараться продвинуть свой коллектив, но звезды не сойдутся.

"Верасы" – в переводе с белорусского ансамбль "Верясь" – быстро наберет популярность. Ядвига будет безумно счастлива. Но как только она с подругами пробьется на лучшие площадки страны, дорогу ее успеху перейдет чужая любовь.

Ансамбль "Верасы", 1984 год. Фото: ИТАР-ТАСС

"У нас, к сожалению, да, женский коллектив не состоялся из-за того, что начали уходить девочки. Басистка потрясающая, Рая Тарасова, познакомилась с молодым человеком, который ей сказал: "Будешь сидеть дома. Все, никаких разъездов", - утверждает Поплавская.

Так на первом взлете могла закончиться творческая деятельность певицы Поплавской. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Откуда ни возьмись, на горизонте филармонии, где репетировали «Верасы», появился молодой парень с модными в то время усами "как у "Песняров".

"Я "пилил": в оркестре был контрабас, на нем никто не играл. И вот первый наш вечер, мы играли, помню, был тогда фильм "Фантомас", и музыка, которая там звучит, и вот я на контрабасе, соло у меня было, начинал. Здорово было, все танцевали, девчонки заглядывались на нас – что и требовалось доказать", - рассказывает Александр Тиханович.

"Что касается меня, он для меня был точно таким же парнем, как и все остальные. Я на него абсолютно не обращала внимания никакого", - говорит Ядвига Поплавская.

"Я пришел из армии, начал работать в филармонии, а параллельно я замечал Ядю. Первая наша встреча такая, где я имел возможность к ней подойти, у нас был концерт в консерватории, а девчонки – они все выпускницы консерватории, они пришли на этот концерт, и после концерта подошли к нам, им понравилась наша музыка, начали разговаривать. И я предложил: "Давайте пойдем в парк", – напротив консерватории", - вспоминает Тиханович.

"Мы сказали: "Ну, ребята, это, конечно, здорово", – ля-ля-ля, тополя. В гастроном зашли, взяли винца, на скамеечку… Ну и после этого Саша Тасю нашу повел провожать", - говорит Ядвига Поплавская.

"И я пошел провожать ее подругу. Как-то не решился сразу, не знаю. Спасовал", - вспоминает Александр Тиханович.

Александр Тиханович влюбился в Ядвигу как мальчишка. В нем внезапно проснулась скромность, хотя он с юности был любимчиком девушек и всегда покорял их сердца с помощью музыки. Ядвига стала для него особым случаем – но почему?

"Образ, под который пытается подогнать возлюбленную мужчина, или наоборот, девушка – возлюбленного, содержится не столько в голове, сколько в подсознании. И не всегда до конца осознается, почему именно этот человек нравится нам", - рассказывает психолог Артем Толоконин.

Влияние феромонов

Александр Тиханович при первой встрече с Ядвигой Поплавской, безусловно, попал под влияние ее феромона. Но почему же Ядвига сразу не ответила взаимностью? Для того чтобы Ядвига обратила на него внимание, Александру Тихановичу пришлось многим пожертвовать: даже карьеру он положил к ее ногам.

"Я уже положил железно на нее глаз, она мне очень нравилась. Мне предложили тут же работать в легендарном ансамбле "Тоника", руководителем которого был народный артист Белоруссии Виктор Вуячич. Коллектив гастрольный, выездной за границу. Я, естественно, сказал, что я хочу с "Верасами", если бы мне разрешили. Мне сказали: "Ты чего, вообще?!" Я сказал: "Я хочу туда". "Ну ладно, хочешь и хочешь". И так я попал в "Верасы", - утверждает Тиханович.

Первое, что я сделал, я узнал ее телефон и позвонил ей домой и сказал, я говорю: "Здравствуй, Ядя! Ты знаешь, я буду играть вместе с вами!". Она мне очень холодно сказала: "Ну, поздравляю".

Так настойчивый и решительный Саша Тиханович придет в "Верасы" на место сбежавшей замуж подруги. Это был хитрый ход: теперь, хотела этого Ядвига или нет, ей приходилось проводить с ним каждый свой день.

"Ну, мне побоку все это было, честно говоря. И вот только помню, когда мы, да, ехали после концерта, далеко, очень тяжело, автобус… Ну, тогда автобусы – рессоры такие, что не дай бог. Дороги такие. И я уже болтаю головой, тут кто-то подсел – и я голову на плечо и заснула. Подсел Саша. Обнял меня так…", - вспоминает Ядвига Поплавская.

"И я, боясь шелохнуться, до самого Минска она у меня проспала. Потом подняла голову: "Ой-ой-ой!", - рассказывает Александр Тиханович.

"И я проснулась, где-то рассвет был, автобус все ехал, тряска была, и вы знаете, наверное, что-то в этот момент и пробежало, где-то в этот момент, как говорится, узелок завязался", - считает Поплавская.

Ансамбль "Верасы", 1993 год. Фото: ИТАР-ТАСС

"На следующий день в филармонии уже полезли слухи, что у Тихановича с Поплавской интрижка. Ну а я думаю: раз они так говорят – очень хорошо. Я ее пригласил в кино, мы пошли на фильм, тогда был французский фильм "Мужчина и женщина", - говорит Тиханович.

"Саша уже за мной начал плотно ухаживать. Провожал. Дома он произвел, на моих родителей, очень хорошее впечатление. Ухаживал он красиво. Это были и цветы, и приглашения в кино, и в театр. А он был веселым, интересным, с ним не соскучишься и по сегодняшний день, я вам скажу. И я, в общем-то, под натиском родителей: "Ну, Ядя, сколько можно уже так ходить! И парень замечательный, хороший. Ну, может быть, тебе и пора уже, по твоим годам?", - утверждает Ядвига Поплавская.

"Попандос" на свадьбе

Минск, 1975 год. Центральный дворец бракосочетания. В огромном зале не протолкнуться: весь город в курсе, солисты "Верасов" женятся.

"И во Дворце бракосочетания, конечно, с моей стороны это была, на музыкантском языке, кикса, лучше было мне, конечно, этого не делать, потому что когда спросили меня, ну, первый вопрос ко мне, согласна ли, тут пауза – я не могла сказать, согласна я или нет", - говорит Поплавская.

Что невеста выкинет такой номер, никто не предполагал.

"Я пошла думать: "Так, что же мне делать. Боже мой, что мне делать? Да или нет. "Нет" я не могу сказать, тут Сашина мама", – а Сашина мама на меня такими глазами испуганными смотрит. Свидетели, тут все стоят – это ужас", - вспоминает Ядвига.

"Я такой веселый, навеселе, и тут такое молчание. Я думаю: во, попандос какой!", - говорит Александр Тиханович.

"Он был в таком ужасе! Для него это (не знаю, сколько 30 секунд эти длились), для него это было вообще неизвестно, сколько времени, эта тишина звенящая. Ну я так подумала: если что, можно развестись. Говорю: "Да", - рассказывает Ядвига Поплавская.

30 секунд – и 40 лет. Столько думала Ядвига Поплавская – и столько эта пара уже вместе. Ядвига нашла в своем муже и поддержку, и опору. Александр в жене – идеальную для себя женщину. Но по их общему признанию, самое главное, что их объединяет все эти годы, – музыка.

Музыка – самая главная страсть и увлечение Ядвиги и Александра. Музыка – это особенный мир, в котором они пребывают с самого раннего детства и по сей день.

"Я просто счастливый человек. Счастливый – потому что с самого раннего детства, наверное, еще не понимая, что вокруг происходит, но вот то, что происходило, оно все происходило в музыке", - утверждает Ядвига Поплавская.

И это счастье мне подарил папа – Константин Иосифович Поплавский.

Отец Ядвиги был профессиональным музыкантом. Дирижер, музыковед, да еще и преподаватель в Белорусской музыкальной консерватории. Неудивительно, что маленькая Яда видела его не так часто, как хотелось бы.

"Хотя он жил в Минске, а мы жили в местечке, вместе с мамой, ну, такая, скажем, деревня. И приезжал туда постоянно, и у нас там инструменты были, конечно же, фортепьяно, и скрипочки, и дудочки, потому что, не знаю, на каком инструменте папа бы не играл", - рассказывает Ядвига.

Музыкальная династия

Музыка. Бесконечная вариация звуков. Почему кому-то из нас открыт доступ в этот волшебный мир, а кто-то навсегда остается безразличен к нему и глух? Несколько лет назад родственники Ядвиги Поплавской решили восстановить семейное древо. Оказалось, что род Поплавских связан с музыкой уже в пятом поколении.

Вокально-инструментальный ансамбль "Верасы", 1980 год. Фото: ИТАР-ТАСС

"Это настолько музыкальная династия. Я помню, что в 1906 году, это мой прадед, да, или прапрадед, он получил на выставке (на какой – я не помню) награду очень престижную за орган, который сделал из глины. Причем орган был звучащий", - утверждает Ядвига Поплавская.

Но мне даже казалось, что я дышу музыкой. Но так получилось, но это уже божий дар – у троих детей, а у меня старшая сестра Кристина и младший брат Чеслав – у нас у всех троих абсолютный музыкальный слух.

Абсолютный слух – уникальная способность организма определять высоту музыкальных звуков. Явление достаточно редкое. По сути, абсолютный слух – это личный камертон в голове у человека. Ядвига Поплавская, ее брат и сестра, отец, дед, прадед и прапрадед обладали этим удивительным даром.

"Слухачам тяжело жить, я вам скажу, потому что когда какая-то фальшь, это уже на физическом уровне тяжело. На расстроенном инструменте тяжело. Если инструмент настроен, не дай бог, даже на четверть тона выше или ниже, это уже такой дискомфорт. Слухачи – люди, очень ранимые в плане музыкальном, очень тонкой нервной организации. Их беречь надо. Это я уже могу сказать для тех, у кого детки с музыкальным острым слухом, они отличаются от других, и поэтому нужно бережно относиться к их нервной организации. Они несколько не такие, как другие дети", - считает Поплавская.

Александр, как и Ядвига, с раннего детства был поглощен музыкой. В школе и Суворовском училище он играл на всем, что попадало под руку, и частенько подбирал мелодию сам тоже благодаря абсолютному слуху.

"Меня приняли в оркестр духовой, дали сначала тенор, я начал дуть, но мне это очень понравилось. Начал учиться играть. Могу сказать, что я спал вместе с ним. Брал его домой, ложился, он у меня рядом лежал, просыпался, брал и начинал сразу дудеть. И уже играя на баритоне в третьем классе очень серьезные партии, сложные, все приходили и удивлялись: я был очень толстым. Я играл на инструменте, всем нравилось, спрашивали, откуда так здорово. Вот получалось", - рассказывает Александр Тиханович.

"Когда люди из поколения в поколение занимаются одной и той же профессией, возникает вопрос о том, как взаимодействует воспитание человека с его генетическими предрасположенностями, потому что обычно, если есть такая родовая профессия, это говорит о том, что люди, которые находятся в этом роду, генетически очень похожи, потому что генетика отца на 50% передается сыну", - говорит генететик Валерий Ильинский.

Недавние исследования ученых под руководством Дианы Дойч, профессора психологии Калифорнийского университета в Сан-Диего доказали: абсолютный музыкальный слух – явление врожденное.

"Абсолютный слух – это тоже мутация. Эти мутации передаются из поколения в поколение, и тут нет границ передачи этих генетических материалов, эти мутации могут появиться как в одном поколении, так они могут передаваться на протяжении тысяч лет", - утверждает Ильинский.

Талант – выдающиеся врожденные способности, которые раскрываются с приобретением навыка.

"Уже от Бога, это природой заложено в тебе с твоим рождением, но если кто-то из родителей заметил, что такое качество есть у ребенка, что он может идти именно по дороге, по стезе музыкальной, то, конечно, нужно развивать его и не дать зачахнуть на корню", - считает Ядвига Поплавская.

Скандал с наркотиками

Их уникальные музыкальные способности соединились воедино. Группа "Верасы" с приходом Тихановича обрела невероятную популярность. То, что Ядвига и Саша делали в своем любовно-творческом тандеме, уже на следующий день звучало из каждого открытого окна.

"Я включил – "Утренняя почта". И вдруг я вижу и ничего не понимаю. Я вижу себя на экране, из Колонного зала Дома Союзов, эта свистулечка, и я вдруг понимаю, что это за песня со свистком. Я бегу прямо к ребятам, забегаю и говорю: "Чуваки, я знаю, что это такое. Эта песня со свистком – это "Малиновка". Мой руководитель говорит: "Давай, репетируем быстро, вечером запускаем". Мы вспомнили ее, естественно, и в Мурманске в первый раз мы ее спели четыре раза. И уже когда возвращались с концерта в гостиницу, я вдруг услышал, что музыканты в ресторане ее играют. Я обалдел. Много было концертов, нас начали приглашать, Центральное телевидение. И вдруг она становится песней года", - вспоминает Александр Тиханович.

В 70-х и 80-х успех "Верасов" в СССР был феноменальным – группа давала по два концерта в день. Престиж, популярность, прекрасные заработки. У Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича было все. Новость о внезапном развале группы для поклонников была как гром среди ясного неба.

"Мы работали счастливо, все было хорошо, все было в порядке. Потом произошел случай, из-за которого мне пришлось уйти из этого коллектива. Вернее, не мне пришлось, меня там… Как всегда, кто-то появляется, где начинаются какие-то интриги, и я попал тоже в такую интригу. Пытались сказать руководителю, что я хочу занять его место и так далее, а мне это совершенно было не нужно", - рассказывает Александр Тиханович.

Фото: ИТАР-ТАСС

Выгнать с работы человека без веских оснований в СССР было невозможно. На гастролях в Средней Азии, чтобы устранить Тихановича, устроили целую диверсию – в брюки концертного костюма, в которых он выступал, кто-то подложил целый пакет марихуаны. Милиция явилась на обыск незамедлительно.

"Меня проверили один раз в аэропорту – я не придал этому значения. Потом меня проверили еще раз где-то, а потом в конечном результате меня просто взяли. И вспыхнула неприятная ситуация, где меня начали душить все органы и так далее. Естественно, у меня ничего не было, но мне сказали, что у меня нашли в кармане в концертном костюме что-то", - утверждает Тиханович.

По счастливой случайности Александр надел другие брюки. Именно это спасло его от тюрьмы. Никаких наркотиков у Тихоновича не нашли, но репутация была испорчена.

"Слово "наркотик" у меня вызывало ужасную ассоциацию. Для того чтобы зацепиться, сказали, что я вовлек музыкантов и чуть ли не продаю эти вещи. Как-то же надо было меня выгнать. Были громадные статьи, "Советская культура" написала : "У опасной черты оказался популярный артист". И там была расписана ситуация ого-го какая. Я вообще не знал, куда мне деваться, откровенно говоря", - рассказывает Александр Тиханович.

Поднялся громкий скандал. Солист "Верасов" Тиханович замешан в реализации наркотиков. Его будут судить по всей строгости.

"Это был 1986 год. Я помню этот день – это было 8 октября. Я шел по улице, меня остановили сотрудники, забрали, трое суток продержали в КПЗ. Был суд, и суд меня вернул на прежнее место работы", - вспоминает Александр.

"Громадное спасибо Яде, потому что это настоящий ангел-хранитель и знает все мои заморочки, и все такое. Она никогда, ни разу меня не предала, всегда отстаивала меня на всех уровнях и везде", - говорит Тиханович.

"Если человеку плохо, я никогда его не брошу. Да, у Саши были моменты, когда было очень трудно, когда нас предавали, когда Сашу предавали, и здесь нужно было выстоять, и кто-то должен быть сильным. Я не анализировала. Я просто живу и стараюсь сберечь семью, сберечь то хрупкое и то прекрасное, что появилось между нами тогда, когда все-таки этот узелок связался", - утверждает Ядвига Поплавская.

Как он когда-то пошел за ней в "Верасы", так и она бросила группу и пошла за ним в бэк-вокал. В 1987 году Поплавская и Тиханович начали карьеру с чистого листа.

"Нас взяли в оркестр Финберга, нас пригласили, потому что Ядя была руководителем вокальной группы, бэк-вокал, здорово играл оркестр, и Финберг сказал: "Давайте сделаем несколько песен, пускай Ядя с Сашей поют". Мы стояли на концерте в оркестре Финберга на бэк-вокале, и люди недоумевали просто, подходили и брали у нас автографы. Ситуация была: солисты пели, а у нас брали автографы", - рассказывает Александр Тиханович.

Музыка их связала

Дуэтом Тихонович и Поплавская выступают уже 27 лет. От прошлого в "Верасах" остались только ностальгические воспоминания и любимые песни. Песня "Я у бабушки живу", имевшая феноменальный успех в 70-х, стала для единственной дочери Поплавской и Тихановича буквально пророческой.

"Я у бабушки живу" – часто говорили, шутили о том, что оказалась несколько пророческая. Для меня в моей жизни это моя история, потому что я у бабушки живу, я у дедушки живу, так прошло мое детство. И вот он, один ребенок в семье", - рассказывает дочь Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича Анастасия.

Настя, дочь Ядвиги и Александра, с раннего детства вкусила все прелести жизни ребенка из артистической семьи.

"Такова была их работа. Конечно, всегда ждала, в особенности когда была маленькой, ждала невероятно, когда же они приедут, потому что очень скучала. Они уезжали на безумно длительные гастроли. Конечно, мне иногда хотелось, чтобы папа и мама были почаще дома, но это приблизительно лет до 16, потом меня полностью устраивала специфика их работы. Я вообще была самостоятельным человеком с детства, поэтому все это было привычно", - говорит Анастасия Тиханович.

Фото: ИТАР-ТАСС

Психологи Международной ассоциации аналитической психологии на конгрессе 2005 года ввели в обиход новый термин, касающийся модели поведения кровных родственников – схемы и установки, унаследованные детьми от родителей, стали называть семейными спиралями.

Еще в начале ХХ века Карл Юнг доказал: дети во многом повторяют жизненный уклад своей семьи, потому что он заложен в их подсознании с раннего возраста, как единственно верная модель поведения.

Все детство и юность Настя Тиханович была предоставлена самой себе. Когда девочка выросла, иной профессии кроме как певицы она для себя не мыслила. Она так же мечтала о сцене, ей так же, как и папе с мамой, хотелось гастролей и поездок. Как это объяснить? Сработала семейная спираль? Или же тот факт, что Настя открыла в себе именно талант певицы, – чистое совпадение? А может быть, гены?

"У нас есть ДНК – это некая поваренная книга, где написано много-много разных рецептов. Все эти рецепты более или менее универсальны, но поскольку клетки делятся… Половые клетки, когда созревают, они тоже делятся. Они копируют эти книги, чтобы от одной клетки передать две книги дочерним клеткам. Вот в процессе этого копирования появляются ошибки-опечатки. То есть если мы будем книгу переписывать от руки, то мы будем вносить в нее опечатки. Вот эти опечатки – это мутация. У кого-то эти опечатки есть, у кого-то нет, у кого-то они одни, у кого-то они другие", - утверждает Валерий Ильинский.

Талант в чем-то, например, абсолютный музыкальный слух – это некая опечатка, которая у некоторых людей, в которых эта мутация есть, она имеет такое проявление, что они талантливы в музыке, они становятся хорошими музыкантами.

Если верить психологии, семейная спираль в роду Поплавских и Тихановичей пошла уже на третий круг. Сначала отдавал себя музыке без остатка отец Ядвиги, потом она с мужем, а теперь их дочь. У Анастасии подрастает сын, который точно так же, как и она когда-то, живет в постоянном ожидании.

"История повторяется, только уже через поколение, потому что точно так же мой сын меня спрашивает: "Когда ты уже приедешь домой? Во сколько ты сегодня вернешься? Я буду тебя ждать или мне опять спать ложиться?" Приблизительно я узнаю себя в этом возрасте", - говорит Анастасия Тиханович.

Божье спасение

5 июля 2007 года. Анастасия Тиханович прощается с сыном и уезжает выступать на фестиваль "Славянский базар". На Витебской трассе водитель машины теряет управление, и джип на огромной скорости летит с моста.

"Когда мы падали, переворачивались с обрыва десятиметрового на машине в эту реку, я почему-то хотела, если вдруг хлопок произойдет и для меня здесь все закончится, я помню только одну фразу: "Господи, пускай там будут только ангелы", - рассказывает Анастасия.

"У меня сейчас слезы пойдут. Момент. Мы ехали к моей маме, для того чтобы мамочку покормить, пообедать, и тут раздается звонок. Я даже помню, на каком месте мы были – доезжали до поворота на улицу Богдановича, и тут звонок раздается – Настя. Не знаю, на каком уровне, пошло какое-то чувство внутреннее, что произошло что-то жутко плохое. "Как, что, Настенька? Руки-ноги в порядке?!!" – "Все в порядке, мы целы", - говорит Ядвига Поплавская.

"Но потом когда – раз – и все в порядке, и мы в реке, и жизнь продолжается, то есть, действительно, с каждой такой ситуацией ты начинаешь все переоценивать, потому что, действительно, мы иногда мало видимся, иногда думаешь, что это близкие люди и все само собой разумеющееся, всегда тут будут…", - рассуждает Анастасия Тиханович.

Певцы Ядвига Поплавская и Александр Тиханович на закрытии фестиваля искусств «Славянский базар», 2008 г. Фото: ИТАР-ТАСС

"Вообще, когда смерть каким-либо образом касается человека, его это сильно задевает, к примеру, не дай бог, он в теракте оказался, но выжил, заболел тяжелым заболеванием, которое могло привести его к смерти, смерть как бы стучится в его сознание, и это заставляет человека задуматься о смысле своей жизни, правильно ли он живет, правильно ли он поступает. И для многих это мощный переломный момент, для того чтобы изменить отношение как к себе, так и к тем поступкам, которые они делают. У многих людей проходит поверхностное отношение к жизни, люди начинают ценить каждый миг этой жизни, каждый день и перестают жить в неких иллюзиях. Они начинают наслаждаться процессом жизни", - утверждает психолог Артем Толоконин.

С этого момента семья Тиханович старается как можно чаще проводить свободное от гастролей время вместе. Но жизнь без сцены и без музыки Ядвига Поплавская, Александр Тиханович и их дочь Анастасия уже не мыслят.

"В чем заключается суть всего происходящего? В том, что смех и радость мы приносим людям. Я считаю, что, наверное, где-то и моя маленькая миссия таким образом оправдывается, и что я иду по правильному пути, если в какой-то момент у меня получилось сделать то, что мне хотелось", - говорит Анастасия Тиханович.

"Легко ли или сложно ли родиться в семье знаменитых людей? В моем случае я даже не думала об этом, потому что оно так и есть. И с человеческой, и с профессиональной точки зрения я считаю, что мне повезло, и я счастлива и рада, что так сложилось на небесах, что почему-то именно я должна была появиться у этих двух удивительных людей", - говорит Тиханович.

"Я просто живу, работаю, творю, служу, как и в то время. Это был диагноз самый настоящий: мы какие-то на самом деле чокнутые", - утверждает Ядвига Поплавская.

Семью Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича теперь смело можно назвать артистической династией. Абсолютный слух, невероятная музыкальность, умение играть на разных инструментах, прекрасный вокал – все это генетически передавалось в их роду из поколения в поколение. Семейная спираль сделала очередной виток: таланты Ядвиги и Александра продолжаются в их дочери, а значит, скорее всего, станут наследием внуков и правнуков.