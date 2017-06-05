Александра Сокурова наградили почетной премии Европейской киноакадемии

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Александр Сокуров стал лауреатом почетной премии Европейской киноакадемии "за достижения в ходе творческого пути" (Lifetime Achievement Award), сообщается на официальном сайте киносообщества.

"По случаю вручения 30-й ежегодной премии, в знак признания уникального вклада в мир кино, Европейская киноакадемия с большим удовольствием присуждает Александру Сокурову награду за выдающиеся работы в области направляющая, драматургия и кинематография", – говорится в письме.

Европейская киноакадемия была основана в 1988 году в Берлине сообществом кинорежиссеров. Первым президентом академии стал Ингмар Бергман, сегодня этот пост занимает Вим Вендерс.

В марте 2017 года Сокуров получил премию Ника в номинации "За честь и достоинство". В 2015 его фильм "Франкофония" был удостоен спецприза Федерации кинокритиков Европы и Средиземноморья Fedeora как "Лучший европейский фильм" конкурсной программы 72-го международного Венецианского кинофестиваля.