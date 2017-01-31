Онлайн-"Онегин": Музей Пушкина проводит памятную акцию ко дню смерти поэта

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Государственный музей А.С.Пушкина и "Российская газета" запустили интерактивный проект "Читаем Онегина".

Принять участие в проекте сможет каждый. Для этого необходимо прочесть один из предложенных отрывков романа великого русского поэта и записать это на камеру. Видео можно снять на любое устройство – главное, чтобы оно было снято в горизонтальном формате. Прислать свой ролик нужно до 1 февраля.

10 февраля, в день памяти поэта, видеокнига "Евгений Онегин" станет доступна на портале "Год литературы".

В акции приняли участие уже более 500 человек. Почитатели пушкинских стихов присылают свои видео из Японии, Казахстана, Ливана и других стран. Российский экипаж космической экспедиции МКС-50 также не оставил проект без внимания.

Видео: youtube/пользователь: Год Литературы 2017