LIVE: спектакль "Стойкий принцип" в Электротеатре "Станиславский"

Фото: electrotheatre.ru

8 ноября в Электротеатре "Станиславский" состоится спектакль в трех актах, двух кладбищах и одном концерте под названием "Стойкий принцип". Режиссер – Борис Юхананов, композитор – Дмитрий Курляндский. В основу сюжета легли произведения "Стойкий принц" Педро Кальдерона и "Пир во время чумы" Александра Пушкина.

Зрители вместе с актерами проживут жизнь наследника португальского престола дона Фернандо, которого католическая церковь причислила к лику святых за доблесть и благородство. В 1437 году он попал в плен к султану Марокко. Взамен на свободу наследника султан потребовал христианский город Сеуту в Северной Африке. Дон Фернандо предпочел остаться в плену у мусульман, но сохранить город.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание. Внимание: просмотр займет почти десять часов, так что садитесь поудобнее и запаситесь всем необходимым.