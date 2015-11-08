Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября 2015, 11:44

Культура

LIVE: спектакль "Стойкий принцип" в Электротеатре "Станиславский"

Фото: electrotheatre.ru

8 ноября в Электротеатре "Станиславский" состоится спектакль в трех актах, двух кладбищах и одном концерте под названием "Стойкий принцип". Режиссер – Борис Юхананов, композитор – Дмитрий Курляндский. В основу сюжета легли произведения "Стойкий принц" Педро Кальдерона и "Пир во время чумы" Александра Пушкина.

Зрители вместе с актерами проживут жизнь наследника португальского престола дона Фернандо, которого католическая церковь причислила к лику святых за доблесть и благородство. В 1437 году он попал в плен к султану Марокко. Взамен на свободу наследника султан потребовал христианский город Сеуту в Северной Африке. Дон Фернандо предпочел остаться в плену у мусульман, но сохранить город.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание. Внимание: просмотр займет почти десять часов, так что садитесь поудобнее и запаситесь всем необходимым.

  • Когда смотреть: 8 ноября в 14.00
  • Что: спектакль
  • Кто: актеры Электротеатра "Станиславский"
  • Кому смотреть: театралам

В ожидании трансляции смотрите:


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
Александр Пушкин прямые трансляции Москва онлайн Электротеатр Станиславский Москва онлайн: спектакли Марокко христианство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика