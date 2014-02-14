Российский боксер Поветкин сменил промоутера

Александр Поветкин после боя с Владимиром Кличко. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский боксер Александр Поветкин подписал контракт с промоутерской компанией "Мир бокса". По условиям соглашения он должен будет провести не менее шести поединков за три года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, последний поединок Поветкин провел 5 октября прошлого года против украинского боксера Владимира Кличко. Россиянин четырежды побывал в нокдауне, но смог продержаться до конца поединка. Отметим, что все трое судей не отдали Поветкину ни одного раунда - он проиграл единогласным решением.

На данный момент на счету Поветкина 27 боев, в которых он одержал 26 побед и потерпел одно поражение.