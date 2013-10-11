Кличко готов провести матч-реванш с Поветкиным в Киеве

Владимир Кличко после боя с Александром Поветкиным. Фото: M24.ru

Украинский боксер-супертяжеловес Владимир Кличко заявил, что готов провести матч-реванш с Александром Поветкиным. Его единственное условие - поединок должен состояться в Киеве.

Обычно бои-реванши проводят, если есть сомнения в победе одного из спортсменов, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, бой между Кличко и Поветкиным состоялся 5 октября в Москве в спорткомплексе "Олимпийский". Поединок прошел при полном преимуществе украинского боксера, который четыре раза отправлял россиянина на настил ринга.

Несмотря на это, Поветкин сумел завершить бой. Все судьи поставили одинаковый счет 119-104, отдав победу во всех 12 раундах Кличко.

С Кличко было снято одно очко за постоянные толчки оппонента на канвас.