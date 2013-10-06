Фото: ИТАР-ТАСС

Бой века между Александром Поветкиным и Владимиром Кличко завершился победой украинского спортсмена. Решение об исходе поединка судьи приняли единогласно.

С самого начала букмекеры отдавали свое предпочтение Кличко, который и выше, и тяжелее своего противника.

Любители бокса ждали этого поединка около 5 лет. Спортсмены дважды должны были встретиться, но оба раза бой не состоялся по различным причинам.

О бое промоутеры спортсменов договорились еще в середине июня, но окончательное решение вынесла WBA – мировая боксерская ассоциация.

Кличко - суперчемпион по версии WBA, обладатель чемпионских поясов Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. Он одержал 60 побед, 52 из которых были нокаутом, и лишь трижды проиграл. Последние 9 лет боксер не проигрывал.

Александр Поветкин – чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион мира и регулярный чемпион WBA в тяжелом весе. Он принял участие в 26 боях. Все они заканчивались его победой.

Важно, что этот бой организаторам удалось провести в России. Большинство из своих поединков Кличко проводит в Германии. Билеты в кассах на поединок Кличко и Поветкина раскупили сразу. Стоимость "черных" билетов доросла до 20 тысяч долларов.

В числе знаменитых гостей на встрече "Кличко - Поветкин" были князь Монако Альбер II и российские спортсмены Елена Исинбаева и Константин Цзю.

Что касается боя, то Поветкин избрал крайне активную ударную тактику, рассчитывая подавить Кличко в первых раундах. Впрочем, получилось иначе - украинец никуда не торопился, спокойно работал джебом и легко уворачивался от подавляющего большинства ударов Поветкина. Уже во втором раунде россиянин побывал в нокдауне. Этот момент подозрительно напоминал толчок перчаткой, но судья решил иначе и открыл счет.

Владимир Кличко одержал победу над Александром Поветкиным

Критическим для Поветкина стал седьмой раунд. Кличко с самого начала пошел вперед и обрушил на Александра град ударов, почти все из которых достигли цели. Россиянин трижды побывал в нокдауне, но сумел дотерпеть до гонга.

Последние раунды поединка прошли под диктовку украинца, который продолжал уверенно работать джебом и абсолютно ничего не давал сделать Поветкину в атаке. Правда, в 11 раунде с него было снято очко - за постоянные толчки соперника на настил.

Вердикт судей был единогласным - все трое с одинаковым счетом 119-104 отдали победу Кличко. Таким образом, все судьи посчитали, что Поветкин не сумел выиграть ни одного раунда в противостоянии с Кличко.

Украинец одерживает очередную, 61-ю победу в своей карьере и сохраняет за собой чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Поветкин терпит первое поражение за 27 боев на профессиональном ринге.