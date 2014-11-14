На следующей неделе средняя скорость на дорогах снизится из-за погоды

Фото: M24.ru/Елена Долматова

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует снижение средних скоростей на оживленных московских трассах на следующей неделе. Автомобили будут передвигаться медленнее из-за погоды, передает с пресс-конференции корреспондент M24.ru.

Так, на МКАД средняя скорость снизится на 5 километров в час, а по Садовому Кольцу автомобили будут ездить медленнее на 7 километров в час. На других крупных магистралях средняя скорость уменьшится на 8 километров в час, сказал заместитель главы ЦОДД Александр Поляков.

Кроме того, ЦОДД назвал московские дороги, на которых за последнюю неделю случилось больше всего аварий. Ими стали Дмитровское, Ярославское и Каширское шоссе, а также Кутузовский проспект.

В борьбе с ДТП в городе помогают камеры фотовидеофиксации, добавила пресс-секретарь ЦОДД Анастасия Писарь. В прошлом году число дорожных аварий с летальным исходом в зоне работы камер снизилось до 24% по сравнению с 2012 годом.

Напомним, с 7 ноября ЦОДД составляет еженедельную статистику о средней скорости автомобилей в Москве, местах с наибольшим количеством ДТП, а также о самых загруженных и самых свободных столичных магистралях.