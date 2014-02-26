Овечкин извинился перед болельщиками за неудачу на Олимпиаде в Сочи

Александр Овечкин. Фото: ИТАР-ТАСС

Нападающий хоккейной сборной России Александр Овечкин принес извинения болельщикам национальной команды за неудачное выступление на Олимпиаде в Сочи.

"Мне очень жаль. Я хочу попросить прощения у наших болельщиков. Это была возможность представить страну на Олимпиаде, которая выпадает лишь раз в жизни. И мы не смогли добиться результата, не смогли завоевать медаль. Конечно, все расстроены", - приводит слова Овечкина североамериканская пресса.

Напомним, что российская команда выбыла из турнира на домашних Олимпийских Играх уже на стадии четвертьфинала, проиграв финнам со счетом 1:3.